Tại ngày hội, đại diện Ban công tác Mặt trận làng O Pếch báo cáo về tình hình khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Theo đó, làng có 309 hộ với 1.175 nhân khẩu chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Hiện làng còn 16 hộ nghèo (chiếm 5,1%) và 10 hộ cận nghèo (chiếm 3,2 %); thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là 41 triệu đồng.

Đáng chú ý là, nhiều hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thành hộ giàu, hộ khá như các ông: Rơ Lan Súy, Rơ Lan Leo, Siu Bok, Siu Hrí, Puih Ring, Siu Anhen, Trần Ngọc Minh, Hà Đăng Thuận... hàng năm trừ chi phí đầu tư và sinh hoạt còn tích lũy được từ 180 đến 200 triệu đồng.

Làng O Pếch được chọn làng điểm xây dựng mô hình làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ban công tác Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân trong làng tham gia hiến đất, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, đường nội làng bê tông cứng hóa trên 70%.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp và nhiều nhóm thiện nguyện đã chung tay sửa chữa nhà rông, sân bóng chuyền văn hóa của làng với số tiền hơn 300 triệu đồng. Đến nay, làng không còn nhà tạm bợ. Đời sống người dân từng bước được cải thiện, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống văn hoá tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững.

Bên cạnh đó, làng O Pếch còn được UBND huyện công nhận làng văn hóa cấp huyện 15 năm liền. Hàng năm, có trên 70% hộ gia đình của làng đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2023 làng có 266/309 hộ gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ trên 86%). Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; làng có 296/309 hộ có bể chứa nước hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 95,7%; hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 80 %... Trong những năm qua, làng O Pếch liên tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn; không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong làng.

Triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, làng đã vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; đa dạng hóa các loại hình sản xuất.

Xây dựng khối đại đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm từ 3 đến 5 hộ nghèo, tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững; 16,18% hộ dân trong làng có bóng điện thắp sáng ở cổng ngõ vào ban đêm; tiếp tục phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống chính trị làng O Pếch trên các lĩnh vực. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong việc đồng hành cùng người dân nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tiến tới mục tiêu làng không còn hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt, các gia đình có điều kiện hỗ trợ các gia đình khó khăn cải thiện chất lượng đời sống, phấn đấu vươn lên trở thành hộ khá, hộ giàu; tiếp tục giữ vững danh hiệu làng văn hoá và ngày càng phát triển đi lên.…

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đã tặng 1 phần quà cho cán bộ và nhân dân làng O Pếch. Thường trực Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai; Đảng ủy, UBND xã Ia Pếch tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhân dân và cán bộ làng O Pếch. Với tư cách cá nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình cũng tặng 15 suất quà cho gia đình người có công làng O Pếch.

Cũng tại ngày hội, UBND xã Ia Pếch tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023”; tặng giấy khen cho 14 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” của xã năm 2023.

Kết thúc ngày hội, Ban công tác Mặt trận làng O Pếch đã phát động hưởng ứng thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại diện các hộ gia đình, thôn trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng đã cùng ký kết hưởng ứng thi đua phấn đấu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của làng năm 2024.