Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn An Thượng 3

(GLO)- Sáng 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê; hệ thống chính trị xã Song An, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và đông đảo người dân thôn An Thượng 3.

Thôn An Thượng 3 hiện có 305 hộ với 1.117 khẩu. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp các tổ chức đoàn thể, xây dựng nguồn quỹ giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo được trên 38 triệu đồng. Cùng với sự nỗ lực của người dân, đến nay, đời sống của bà con trong thôn từng bước được ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; hộ khá ngày càng tăng, còn 7 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Chi bộ thôn có 18 đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua.

Các đoàn thể trong thôn đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhờ vậy, đến nay, thôn An Thượng 3 có 270 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 88,5% số hộ gia đình toàn thôn. Ngoài ra, thôn An Thượng 3 cũng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tổ chức lực lượng dân quân tự vệ và an ninh thôn, xóm được củng cố; tổ tự quản về an ninh trật tự được kiện toàn, hoạt động đi vào nề nếp và hiệu quả.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc mừng những kết quả mà thôn An Thượng 3 đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, thôn tiếp tục phát huy nội lực, duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để xây dựng thôn ngày càng giàu mạnh.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tặng quà cho thôn An Thượng 3; thị xã An Khê và cá nhân ông Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi 6 phần quà tặng cho 6 hộ nghèo, cận nghèo của thôn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Song An khen thưởng 10 tập thể, 22 hộ gia đình tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.