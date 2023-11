Ẩn họa từ việc mở cửa ô tô thiếu quan sát

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô con màu trắng dừng xe bên đường Phan Đăng Lưu. Sau khi dừng xe, tài xế bất ngờ mở cửa phía trước bên trái khiến xe máy BKS số 37N1-653.20 do chị L.T.T.T. (SN 1989, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi qua không kịp tránh, tông vào cửa xe ô tô và ngã ra đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải chở rác BKS 37N-9735 di chuyển cùng chiều đã cán qua khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Thời gian qua, những vụ tai nạn, va chạm giao thông do người ngồi trên xe ô tô hoặc tài xế mở cửa thiếu quan sát xảy ra khá nhiều. Tại Gia Lai cũng đã xảy ra nhiều trường hợp thiếu quan sát khi mở cửa xe ô tô dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng. Đơn cử như trường hợp P.T.H. (SN 1986, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) vì bất cẩn khi mở cửa xe đã gây ra tai nạn khiến 1 người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 16-11-2019. H. sau đó bị tuyên phạt 8 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cách đây không lâu, chị D-đồng nghiệp của tôi lúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường từ thị trấn Kbang về xã Krong (huyện Kbang) cũng không may tông vào cánh cửa xe ô tô do 1 phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều. Chị D. cho biết, người phụ nữ này đã vượt lên trước rồi bất ngờ dừng xe rất nhanh ngay giữa đường và mở cửa bất ngờ khiến chị không kịp phản ứng dẫn đến tông phải cánh xe ô tô rồi ngã ra đường.

Theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ: Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn; đồng thời, không được mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Bên cạnh đó, tại điểm g, khoản 2, Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt” quy định phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một số hành vi vi phạm về an toàn giao thông, trong đó có hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không đảm bảo an toàn; tại điểm c, khoản 11 Điều 5 nghị định này cũng quy định người điều khiển phương tiện xe ô tô nếu mở cửa ô tô gây tai nạn giao thông còn bị áp dụng thêm hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Thiết nghĩ, người điều khiển phương tiện giao thông nói chung, người điều khiển xe ô tô nói riêng cần đảm bảo các quy định về an toàn khi lưu thông, đậu đỗ xe trên đường, trong đó, có cả hành vi mở cửa xe. Theo đó, khi mở cửa xe cần chú ý quan sát phía trước và phía sau, mở cửa từ từ tránh tạo bất ngờ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.