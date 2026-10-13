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6 nhà cung cấp truyền hình trả tiền bị phạt 3,14 tỷ đồng: Khách hàng cần lưu ý gì?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền vừa bị xử phạt tổng cộng 3,14 tỷ đồng do vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Do đó, người dùng cần kiểm tra kỹ hợp đồng, điều kiện giao dịch, thông tin cá nhân và các khoản phí khi đăng ký hoặc gia hạn dịch vụ.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, gồm Onlive TV, MangoPlus, FPT Play, TV360, MyTV và HTVC. Tổng số tiền phạt là 3,14 tỷ đồng.

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Khi sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền, người dùng cần nắm rõ giá cước, thời hạn sử dụng, điều kiện gia hạn, chi phí phát sinh nếu có. Ảnh minh họa: Phương Vi

Kết quả giám sát chuyên đề cho thấy các vi phạm tập trung vào việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và trách nhiệm cung cấp thông tin.

Cụ thể, có 4 trong 6 doanh nghiệp không đăng ký hoặc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 3 doanh nghiệp có điều khoản không được phép đưa vào hợp đồng hoặc điều kiện giao dịch chung.

Ngoài ra, 3 doanh nghiệp chưa thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định. 3 doanh nghiệp cũng chưa bảo đảm quyền lựa chọn của khách hàng đối với một số hoạt động liên quan đến thông tin của người tiêu dùng.

Một số vi phạm khác liên quan đến trách nhiệm bảo đảm an toàn trong giao dịch từ xa, cung cấp thông tin đầy đủ cho khách hàng, bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương và quy định về cỡ chữ tối thiểu khi giao kết hợp đồng bằng văn bản.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm, rà soát, sửa đổi và hoàn thiện chính sách, điều khoản, quy trình liên quan. Theo báo cáo của các doanh nghiệp, những nội dung được yêu cầu khắc phục đã được rà soát và điều chỉnh.

Từ vụ việc trên, khi sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền, người dùng cần nắm rõ giá cước, thời hạn sử dụng, điều kiện gia hạn, các khoản phí phát sinh, quy định chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm của mỗi bên. Nếu có điều khoản chưa rõ, nên yêu cầu nhà cung cấp giải thích trước khi xác nhận đăng ký.

Khách hàng nên theo dõi thông báo thu phí, thời hạn gói dịch vụ và các khoản tiền bị trừ định kỳ. Khi đăng ký trực tuyến, cần kiểm tra kỹ lựa chọn gói cước, dịch vụ bổ sung và điều kiện thanh toán để tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Khi đăng ký dịch vụ, người dùng nên đọc nội dung xin cung cấp, sử dụng thông tin và các lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý. Không nên mặc nhiên chấp thuận những nội dung chưa hiểu rõ; đồng thời cần lưu lại xác nhận đăng ký và các thông báo liên quan.

Hợp đồng, hóa đơn, lịch sử thanh toán, thư điện tử, tin nhắn và nội dung trao đổi với nhà cung cấp có thể giúp làm rõ sự việc khiếu nại. Nếu phát hiện khoản thu không đúng thỏa thuận hoặc quyền lợi bị ảnh hưởng, khách hàng nên liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng và yêu cầu trả lời bằng văn bản.

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