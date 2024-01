5 trường hợp bác sĩ có thể từ chối khám bệnh, chữa bệnh

Sản phẩm mới được đánh giá có hiệu quả cao hơn so với các sản phẩm cùng loại hiện nay, đồng thời sử dụng nguyên liệu từ rong biển dạt vào bờ biển nên thân thiện hơn với môi trường.

(GLO)- Hội nghị khoa học cấp cơ sở do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức hàng năm không chỉ là dịp đánh giá kết quả tìm tòi sáng tạo của đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên...

Hai người đàn ông xuất huyết đường tiêu hóa ở đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) bị cô lập do thời tiết xấu, được tàu cứu nạn SAR 274 kịp thời ứng cứu.

(GLO)- Sáng 25-12, tại Hội trường Công an huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện và Trung tâm y tế huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp khám-chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an huyện.