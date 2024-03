42,5% dân số thế giới mắc chứng rối loạn thần kinh

Tin liên quan Thử nghiệm liệu pháp mới điều trị rối loạn thần kinh

Theo nghiên cứu này, 10 bệnh thần kinh hàng đầu là: đột quỵ, bệnh não ở trẻ sơ sinh, chứng đau nửa đầu, bệnh Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác, bệnh thần kinh do tiểu đường, viêm màng não, động kinh, biến chứng thần kinh do sinh non, rối loạn phổ tự kỷ và ung thư hệ thần kinh. Trong đó, bệnh thần kinh do tiểu đường là loại tổn thương xảy ra do mắc bệnh tiểu đường có xu hướng phát triển bệnh và tăng cao kể từ năm 1990 trở lại đây.

Cũng theo WHO, hơn 80% số ca tử vong và mất sức khỏe do rối loạn thần kinh xảy ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Vào tháng 10-2023, Tiến sĩ Andrea Bruni-cố vấn về sức khỏe tâm thần của WHO khu vực Đông Nam Á cũng cho biết khoảng 260 triệu người ở Đông Nam Á (tức khoảng 1/7 dân số) đang đối mặt với những vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó nhiều người không được điều trị kịp thời.

Còn tại Việt Nam, theo số liệu nghiên cứu năm 2019, có khoảng 42% người lao động thường xuyên gặp căng thẳng. Riêng công nhân, có 22% người cho biết cuộc sống cá nhân và gia đình là nguyên nhân chính gây căng thẳng tại nơi làm việc. Trong đó, có khoảng 98,3% lao động nữ có con hoặc đang mang thai, 22,4% đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Với những nhân viên có con ở nhà, mức độ căng thẳng của họ trong công việc và cuộc sống cao hơn 40% những người chưa có con.

Theo các chuyên gia tâm lý, tỷ lệ người dân trong cộng đồng bị trầm cảm, lo âu rất lớn, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Theo nhiều báo cáo, cứ 5 người lao động làm việc trong doanh nghiệp thì có 3 người bị áp lực, căng thẳng.