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2 biển báo tốc độ 60 và 70 km/h đặt gần nhau trên quốc lộ 1: Cơ quan chức năng nói gì?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, LĐO)

(GLO)- Hình ảnh 2 biển báo tốc độ 60 km/h và 70 km/h xuất hiện gần nhau trên quốc lộ 1 khiến nhiều tài xế băn khoăn về giới hạn tốc độ được phép. Cảnh sát giao thông đã lên tiếng giải thích, làm rõ cách hiểu các biển báo này.

Vừa qua, trên các diễn đàn mạng xã hội xôn xao việc các cơ quan chức năng đặt biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h ngay đằng sau biển 70 km/h trên quốc lộ 1.

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Hình ảnh 2 biển báo Zone 60 và Zone 70 cùng xuất hiện tại 1 vị trí khiến các tài xế thắc mắc và lan truyền ngày 17-10. Ảnh: LĐO

Cụ thể, tại Km1618 quốc lộ 1 qua xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ), tài xế quay lại đoạn clip việc 2 biển báo hạn chế tốc độ đặt cạnh nhau.

Phía trước là biển báo Zone 70, nhưng ngay đằng sau là biển Zone 60. Các tài xế cho rằng, việc đặt biển báo như vậy đang đánh đố, bẫy tốc độ người đi đường.

Trước thắc mắc trên, sáng 18-10, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, nguyên nhân là do đơn vị quản lý đường bộ tiến hành cắm biển Zone 70 để thay thế biển Zone 60 nhưng chưa kịp tháo biển cũ. Hiện đơn vị đã xử lý và vị trí này chỉ còn biển Zone 70.

Ông Phạm Thanh Tuấn - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Cục Đường bộ Việt Nam) cũng khẳng định không có chuyện cơ quan chức năng đặt biển báo bẫy người dân như trên.

"Biển hạn chế tốc độ 60 km/h là biển cũ đặt từ trước. Chúng tôi điều chỉnh lại tốc độ, nâng lên thành 70 km/h. Đơn vị thi công lắp biển mới để thay thế biển cũ, chưa kịp tháo biển cũ ra thì bị quay phim, chụp hình đưa lên mạng nên nhiều người hiểu lầm" - ông Tuấn nói.

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