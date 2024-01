Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Khởi tố thêm 6 cựu cán bộ, lãnh đạo

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Hà Nội, 6 cựu cán bộ từng công tác trong lực lượng công an, thanh tra xây dựng và UBND P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) bị khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trao đổi với Thanh Niên tối 31.1, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tiến hành khởi tố 6 cựu cán bộ trên địa bàn Q.Thanh Xuân với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết xảy ra trên địa bàn P.Khương Đình. 6 cựu cán bộ bị khởi tố từng công tác trong lực lượng thanh tra xây dựng, UBND P.Khương Đình và Công an P.Khương Đình.

.

"Có 3 bị can bị bắt tạm giam, 3 bị can được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú", tướng Tùng nói và cho biết trong số 6 cựu cán bộ có một bị can từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND P.Khương Đình.

Trước đó, đêm 12 rạng sáng 13.9.2023, chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (Q.Thanh Xuân) bị cháy làm 56 người tử vong. Chung cư mini này được cấp phép 3 tầng, 1 tum nhưng được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xây thành 9 tầng. Ông Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini xây vượt tầng, không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố, trong đó riêng tại Q.Thanh Xuân có đến 5 công trình. Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

2 ngày sau vụ cháy kinh hoàng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Q.Thanh Xuân, Đảng ủy P.Khương Đình nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Hồi cuối năm 2023, thông tin với Thanh Niên về quá trình điều tra vụ án, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết đã nhiều lần triệu tập các cán bộ trên địa bàn Q.Thanh Xuân đến làm việc. Theo thiếu tướng Tùng, bước đầu cơ quan điều tra xác định để xảy ra vụ việc có nguyên nhân thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ và sẽ khởi tố cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước.

Thông tin thêm về nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong vụ cháy chung cư mini 9 tầng, thiếu tướng Tùng cho biết, những sai phạm trong quá trình xây dựng đã được chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng không triệt để, vẫn để công trình tiếp tục tồn tại, xây vượt 4 tầng so với giấy phép, dẫn đến sai phạm về phòng cháy, chữa cháy khó khắc phục.

Ngoài ra, bị can Minh dù biết việc xây vượt tầng và không đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận vẫn bất chấp thực hiện.