VssID là 1 trong 3 ứng dụng của cơ quan nhà nước có lượng người sử dụng lớn nhất

Cài đặt ứng dụng VssID trên di động. Ảnh TL. Nguồn dangcongsan.vn

Đây cũng là 1 trong 3 ứng dụng của cơ quan nhà nước có lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam, cùng với 2 ứng dụng khác là: VNeID của Bộ Công an, Thanh niên Việt Nam của Trung ương Đoàn.

Thông qua VssID, người dùng có thể theo dõi quá trình đóng BHXH, lịch sử nhận chế độ, chính sách hoặc kiểm tra doanh nghiệp có đóng đủ BHXH hàng tháng, tránh việc chậm, trốn đóng.

Trước đó, từ ngày 19-10, ngành BHXH và Công an đã kết nối, tích hợp VssID với tài khoản định danh điện tử VNeID. Qua đó, người dân đi khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế có thể sử dụng VNeID đã liên kết với VssID. VssID cũng tích hợp tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cho người dùng sử dụng các thứ tiếng này. Để tìm mật khẩu VssID, BHXH đã thí điểm trợ lý ảo thông minh và Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.9068.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 30-9-2024, số người tham gia BHXH trên cả nước đạt 19,026 triệu người, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó, BHXH bắt buộc là 17,033 triệu người, tăng 7,25% so với cùng kỳ năm 2023; BHXH tự nguyện là 1,993 triệu người, tăng 39,35% so với cùng kỳ năm 2023).