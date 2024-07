Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri về tình trạng tro bụi, mùi hôi do Nhà máy Đường An Khê gây ra.

*Kiến nghị của cử tri thị xã An Khê:

Trong thời gian qua, UBND thị xã đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có biện pháp xử lý tình trạng tro bụi, mùi hôi do Nhà máy Đường An Khê gây ra; tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân, nhất là trước khi Nhà máy bắt đầu vụ ép mới 2024-2025. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, khắc phục tình trạng tro bụi, mùi hôi do Nhà máy Đường gây ra như hiện nay.