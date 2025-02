Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia triển khai công tác năm 2025

Đồng chí Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại hội nghị cho biết: Năm 2024, tổng thị trường vận tải hàng không đạt 76,4 triệu khách và 1,29 triệu tấn hàng hóa, tăng 5,1% về lượng hành khách và 20% về hàng hóa so với năm 2023. Vận chuyển nội địa đạt 35 triệu khách, hàng hoá đạt 228 ngàn tấn; vận chuyển quốc tế đạt 41,4 triệu hành khách, hàng hoá đạt 1 triệu tấn.

Các đơn vị thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực xuất-nhập cảnh, kiểm soát xuất-nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng hàng không quốc tế; làm thủ tục cho 36.247.961 lượt khách xuất-nhập cảnh qua cửa khẩu đường hàng không. Các cảng hàng không đã phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn cho 343 chuyến bay chuyên cơ. Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị, doanh nghiệp hàng không đã bám sát Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới”. Qua đó, an ninh hàng không của Việt Nam được giữ vững, không để xảy ra bất cứ sự vụ phức tạp nào, được các tổ chức, hiệp hội quốc tế về hàng không đánh giá cao. Trong năm, đã xảy ra 294 vụ vi phạm an ninh hàng không, giảm 25 vụ so với năm 2023; phát hiện 49 vụ trộm cắp trên tàu bay, 17 vụ trộm cắp tại cảng hàng không.

Dự báo năm 2025, công tác đảm bảo an ninh hàng không đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn. Vì vậy, tại hội nghị, các thành viên của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã trình bày một số tham luận về công tác đảm bảo an ninh hàng không, an toàn thông tin sau khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ từ Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông; công tác phòng, chống sử dụng thiết bị bay không người lái can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không sau khi Luật Phòng không nhân dân được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025; công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không liên quan kết nối hoạt động hàng không liên vùng…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia nhấn mạnh: Nhiệm vụ an ninh hàng không dân dụng là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến an ninh quốc gia và tính mạng con người. An ninh hàng không đòi hỏi phải có dữ liệu theo dõi hành khách từ bên ngoài sân bay đến bên trong sân bay, cần trang thiết bị, máy móc, quản lý cả mặt đất lẫn trên bầu trời, điều đó đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ trong quản lý của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, để đảm bảo công tác quản lý, cần phải khắc phục những tồn tại liên quan đến an ninh mạng, hệ thống điều hành, quản lý, vận hành dữ liệu; đánh giá lại toàn bộ các thiết bị đang sử dụng trong hệ thống sân bay tại Việt Nam; đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; chú ý công tác diễn tập chống khủng bố…

“Các thành viên chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát rủi ro, sẵn sàng ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. An ninh hàng không là không ngừng nghỉ một giây, không được làm rối loạn, đứt quãng. Phải kiện toàn cả bộ máy lẫn con người. Nhanh chóng thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh hàng không, chuyển giao toàn diện theo mô hình, tổ chức mới, hướng đến phục vụ tốt hơn nữa cho sự nghiệp phát triển hàng không và đảm bảo an ninh hàng không”-Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.