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Thế giới

Ukraine bắt giữ quân nhân Nga nghi sát hại 5 binh sĩ tại Kharkiv

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, Kiev Independence, Interfax)

(GLO)- Ngày 14-10, cơ quan chức năng Ukraine thông báo đã bắt giữ một quân nhân Nga bị nghi nổ súng làm 5 binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại tỉnh Kharkiv. Người này còn bị điều tra về nghi vấn sát hại một thường dân.

Theo thông tin từ Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv, nghi phạm 36 tuổi, quê ở thành phố St. Petersburg, phục vụ trong Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 1009 của quân đội Nga. Người này bị bắt tại thành phố Kharkiv ngày 14-10.

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Nghi phạm (trái) bị bắt hôm 14-10. Ảnh: SBU

Theo kết quả điều tra ban đầu của Ukraine, nghi phạm mang theo súng tự động đến làng Momotove, thuộc huyện Kharkiv, đột nhập một ngôi nhà nơi các quân nhân Ukraine đang tạm trú và nổ súng.

Vụ việc khiến 5 binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 72 thiệt mạng. Sau đó, người này rời hiện trường, vứt bỏ vũ khí và di chuyển qua 1 khu rừng về hướng thành phố Kharkiv.

Cơ quan công tố cũng đang điều tra nghi vấn người này trước đó đã bắn chết một người đàn ông đang câu cá tại địa bàn Tsyrkuny.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm có thể thuộc nhóm trinh sát của quân đội Nga và mặc thường phục để tránh bị nhận diện.

Trước khi nghi phạm bị bắt, một số nguồn tin cho rằng người gây án là tù binh Nga bỏ trốn.

Tuy nhiên, thông báo cập nhật của Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv không xác nhận người bị bắt từng là tù binh. Cơ quan điều tra đang làm rõ khả năng nghi phạm tham gia hoạt động trinh sát tại Ukraine.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết chiến dịch truy tìm có sự phối hợp của cảnh sát quốc gia và lực lượng vệ binh quốc gia. Nghi phạm bị bắt trong vòng 24 giờ sau vụ nổ súng.

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