Tứ kết VCK U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2024: HAGL đại chiến Thể Công Viettel

Trong đó đáng chú ý nhất là màn so tài giữa U17 LPBank HAGL và U17 Thể Công Viettel.

Trong 4 trận đấu cuối của bảng B và C diễn ra 16/7, hấp dẫn nhất là cuộc so tài giữa Hà Nội và LPBank HAGL. Thực tế, CLB Hà Nội đã giành vé vào tứ kết của bảng B, nên họ khá thoải mái trong cuộc so kè với đội đang tạm xếp nhì bảng là LPBank HAGL. Tâm lý thoải mái, đội bóng trẻ thủ đô nắm thế trận và dồn ép đối thủ phố Núi vào thế chống trả khá vất vả.

Chơi tấn công nhiều hơn, nhưng có vẻ như các chân sút của Hà Nội vẫn khá bế tắc trong việc tiếp cận mành lưới của thủ thành Kis Tô bên phía LPBank HAGL. Các cầu thủ Hà Nội chuyển sang dứt điểm từ xa và có ít nhất 2 cơ hội để mở tỷ số, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Phải đến phút 44, Huy Phúc mới có cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội.

Bị dẫn bàn, LPBank HAGL buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, nhưng Hà Nội vẫn là những người có cơ hội nguy hiểm hơn và phút 50 nếu chỉnh chu hơn trong dứt điểm, có lẽ Anh Kiệt đã có bàn nâng tỷ số cho đội bóng thủ đô. Đến phút 70, Việt Long có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, Hà Nội và LPBank HAGL cùng nhau giành vé vào tứ kết.

Trận đấu cùng giờ của bảng C giữa Phù Đổng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thắng đậm với tỷ số 4-1, dẫu trước đó họ đã giành vé đầu tiên để có mặt ở tứ kết.

Ở trận đấu sớm của bảng C giữa Bình Dương và Thể Công Viettel, kết quả đội bóng trẻ áo lính đã thắng chung cuộc 3-0. Với trận thắng này, Thể Công Viettel giành vé để có mặt ở tứ kết của cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trận đấu sớm của bảng B giữa TP.HCM và Tây Ninh, đội bóng trẻ Tây Ninh đã có trận thắng 4-3 trước TP.HCM ngay phút bù giờ 90+4 của Quốc Khánh, khi trước đó cả hai đang hoà với kết quả 3-3. Với kết quả này, Tây Ninh đã giành vé đi tiếp vào tứ kết khi là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất

Như vậy, 8 đội giành quyền vào tứ kết gồm: PVF, SLNA, Tây Ninh, Hà Nội, LPBank HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thể Công Viettel, Phù Đổng.

Theo phân nhánh ban đầu, LPBank HAGL sẽ đụng độ Thể Công Viettel tại vòng tứ kết. Đây là màn so tài hứa hẹn rất hấp dẫn, khi hai CLB đều nổi tiếng trong việc đào tạo trẻ từ nhiều năm qua. Bên cạnh đó, trận tứ kết giữa U17 Hà Nội và U17 SLNA cũng khó đoán và được chờ đợi.

Lịch thi đấu tứ kết U17 Quốc gia 2024