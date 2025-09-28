(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ đêm 27 đến đêm 28-9 khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và giông.

Cụ thể, qua theo dõi, đêm 26-9 và ngày 27-9, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 26-9 đến 19 giờ ngày 27-9 phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 70 mm như Hồ Thạch Khê 122.0 mm, Hồ Diêm Tiêu 118.2 mm, xã Mỹ Thọ 135.6 mm, hồ Hội Khánh 76.8 mm…

Từ đêm 27 đến 28-9, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và giông. Ảnh: P.V

Dự báo, từ đêm 27 đến đêm 28-9 khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và giông. Tổng lượng mưa khu vực phía Tây tỉnh (gồm: Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, Ayun Pa) phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; khu vực phía Đông tỉnh (gồm: KBang, Đăk Pơ, Kông Chro, An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn) phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngày và đêm 29-9 khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. Mưa lớn có khả năng giảm dần.

Ngày và đêm 30-9 khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h. Mưa lớn giảm dần và kết thúc.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.