Truy tố Đoàn Thị Thúy Hằng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Đoàn Thị Thúy Hằng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, vì muốn có tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ nên trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến cuối 2022, lợi dụng các mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, Đoàn Thị Thúy Hằng đã tiếp cận làm quen với các ông, bà: Mã Thị Thu Ngân, Phạm Thị Thùy Dung, bà Nguyễn Thị Bích Phương, Mai Thị Vân Anh, Nguyễn Thế Vinh và Nguyễn Văn Hòa.

Sau đó, Hằng đã đưa ra các thông tin gian dối không có thật như: Làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản, đưa tiền cho cán bộ công an đầu tư làm ăn bên ngoài, làm dịch vụ bank tiền hưởng lãi suất chênh lệch, vay tiền cho Đội Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Ayun Pa... để đặt vấn đề vay tiền bị hại hoặc đề nghị đầu tư theo các mô hình do mình đưa ra. Tin tưởng vào lời hứa hẹn trả lãi suất cao, các bị hại đã giao tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng và bị Hằng chiếm đoạt.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Thị Thúy Hằng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".