(GLO)- Chiều 1-7, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Tham dự có đại diện Công an tỉnh Gia Lai; Công an TP. Pleiku; UBND xã, Công an xã Diên Phú; cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Gia Lai.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai Phạm Văn Điều nhấn mạnh: Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; trong 18 năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Gia Lai đã chỉ đạo, triển khai đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa. Nhà trường đã trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, điều kiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường. Duy trì hoạt động của Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 40 đội viên, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy-cứu nạn cứu hộ và triển khai thực tập. Nhà trường còn chú trọng đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại đúng theo quy định tại trụ sở chính và các địa điểm đào tạo.

Ngoài ra, nhà Trường còn phối hợp với Công an xã Diên Phú thực hiện công tác bảo đảm “An toàn về an ninh, trật tự” trường học. Thường xuyên báo cáo tình hình trong nhà trường về phòng PA03 (Công an tỉnh) để kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh trật tự không để kéo dài. Qua công tác phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng đã giúp cho tình hình an ninh trật tự trong nhà trường được ổn định, nhờ đó nhà trường yên tâm dạy và học. Nhà trường thường xuyên quán triệt cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động về nội dung, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” trong công tác phòng chống cháy nổ…Trong Nghị quyết sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ, kế hoạch năm học của nhà trường luôn chú trọng đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ, thực hiện tốt cuộc vận động kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí. Nhà trường còn triển khai xây dựng mô hình “Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự” tại trụ sở chính Trường Cao đẳng Gia Lai theo đúng quy trình.

Trong thực hiện kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh vừa qua, nhà trường đã cử 153 học sinh cùng 10 giáo viên tham gia luyện tập diễn tập thiết quân luật, giới nghiêm năm 2023 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; 123 học sinh cùng 6 giáo viên tham gia diễn tập thực binh phương án A2 theo chỉ đạo của Công an tỉnh Gia Lai. Kết thúc đợt diễn tập, nhà trường được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với Công an tỉnh tổ chức diễn tập thực binh phương án A2 trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Gia Lai năm 2023.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất và xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh. Tiếp tục kêu gọi toàn thể viên chức-người lao động và học sinh-sinh viên hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Diên Phú tổ chức giải bóng đá nam, bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam-nữ và kéo co.