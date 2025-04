Trump gia hạn thêm 75 ngày để ByteDance bán TikTok cho công ty không thuộc Trung Quốc

Đây là lần thứ 2 ông Trump sử dụng quyền hành pháp để tạm hoãn thực thi đạo luật do Tổng thống Joe Biden ký hồi tháng 4-2024, vốn yêu cầu ByteDance phải bán TikTok trong vòng 270 ngày với lý do an ninh quốc gia. Hạn chót ban đầu là ngày 19-1-2025, nhưng sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 20-1 vừa qua, ông Trump đã hoãn thi hành luật để tiếp tục đàm phán.

Tổng thống Donald Trump trong buổi ký loạt sắc lệnh tại Nhà Trắng ngày 20/1. Ảnh: Reuters

Nếu được bán, TikTok Mỹ sẽ được tách riêng thành một công ty mới có trụ sở tại Mỹ, đa số cổ phần do nhà đầu tư Mỹ nắm giữ, ByteDance chỉ giữ lại dưới 20% cổ phần.

Kế hoạch trên đã nhận được sự đồng thuận từ ByteDance, các nhà đầu tư và chính quyền Mỹ. Sự dàn xếp này được kỳ vọng sẽ xoa dịu lo ngại về việc Trung Quốc kiểm soát dữ liệu người dùng Mỹ, khi TikTok hiện có tới 170 triệu người dùng tại quốc gia này.

Trong nhiệm kỳ đầu, Trump đã từng muốn cấm TikTok bởi cho rằng ứng dụng này là mối nguy cơ với an ninh quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi tái đắc cử chức Tổng thống lần nữa nhờ vào sự ủng hộ của cử tri trẻ trên ứng dụng TikTok, vị Tổng thống này lại trở nên có cảm tình với sản phẩm của ByteDance.

TikTok có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ. Ảnh minh họa: P.V

TikTok có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ, tương đương khoảng nửa dân số, là đối tác lớn của các nhà cung cấp dịch vụ về lưu trữ dữ liệu, ứng dụng, hay dịch vụ tiếp thị. TikTok từng bị chính phủ Mỹ cảnh báo suốt nhiều năm, khi quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh căng thẳng vì nhiều vấn đề.