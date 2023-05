Triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn cho 100% hệ thống thông tin đang vận hành

Tin liên quan Gia Lai xếp vị trí thứ 6 tại Cuộc thi an toàn, an ninh mạng toàn quốc năm 2022

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện hoàn thành 100% mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 theo nội dung Kế hoạch số 972/KH-UBND ngày 26-4-2022 của UBND tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, hoàn thành việc phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn đối với 100% hệ thống thông tin đang vận hành đúng thời gian quy định; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho 100% hệ thống thông tin đang vận hành trước ngày 30-9-2023; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của mô hình bảo đảm an toàn thông tin “4 lớp” trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin của tỉnh. Đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và kết nối; duy trì kết nối ổn định, chia sẻ đầy đủ dữ liệu giám sát theo thời gian thực về Hệ thống giám sát quốc gia để được hỗ trợ giám sát, phân tích, cảnh báo sớm các nguy cơ về an toàn thông tin mạng và tấn công mạng.

Các cơ quan, đơn vị, chủ quản hệ thống thông tin cần chủ động kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP cho tối thiểu 80% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 100% hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tổ chức kiểm tra, đánh giá tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị được giao quản lý hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu mỗi năm 1 lần nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng về quy trình, công nghệ. Cùng với đó, các đơn vị tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng; bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân. Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hệ thống đang vận hành trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phân công bộ phận phụ trách về vận hành, quản trị hệ thống và bảo vệ an toàn thông tin, an ninh mạng; định kỳ rà soát và cập nhật các bản vá lỗi các hệ thống thông tin đang cung cấp trên địa bàn tỉnh; có giải pháp dò tìm, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng, kết nối, truy cập không tin cậy, xâm nhập trái phép nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng.