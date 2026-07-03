Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Ô tô - Xe máy

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Toyota Camry hybrid có giá mới tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Toyota Việt Nam thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đối với dòng sedan Camry hybrid tại thị trường Việt Nam từ 1/7, thấp hơn trước 140 triệu đồng.

Ngày 1/7, Toyota Việt Nam công bố điều chỉnh tên gọi và giá bán đối với dòng Camry hybrid tại thị trường trong nước. Theo đó, hai phiên bản Camry HEV (hybrid) trước đây mang tên MID và TOP sẽ được đổi tên lần lượt thành Premium và Luxury.

Về giá bán, phiên bản Camry HEV Premium có giá mới 1,32 tỷ đồng từ ngày 1/7. Con số này thấp hơn 140 triệu đồng so với mức niêm yết trước đó.

Trong khi đó, phiên bản Camry HEV Luxury tiếp tục giữ nguyên giá bán 1,46 tỷ đồng. Mức giá này đã được Toyota điều chỉnh từ tháng 1/2026 và hiện tương đương mức giá cũ của bản HEV Premium.

Toyota Camry hybrid có giá khởi điểm mới từ 1,32 tỷ đồng.
Toyota Camry hybrid có giá khởi điểm mới từ 1,32 tỷ đồng.

Theo Toyota Việt Nam, việc điều chỉnh giá bán nhằm tạo điều kiện để nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận công nghệ hybrid của hãng, đồng thời tiếp tục khẳng định nỗ lực mang đến các sản phẩm chất lượng, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Ngoài việc điều chỉnh tên và giá bán các bản hybrid, Toyota Camry cũng đã bỏ bản máy xăng 2.0Q giá 1,22 tỷ đồng. Như vậy, dòng sedan cỡ trung này hiện chỉ có tùy chọn điện hóa.

Đây được xem là bước đi hợp lý trong bối cảnh doanh số bản hybrid của Camry nhiều hơn bản xăng. Hãng cho biết xe hybrid đã nhận được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt tại Việt Nam, đồng thời mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội so với xe thuần xăng.

Toyota Camry mẫu sedan hạng D bán chạy nhất tại Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Theo số liệu từ Toyota Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2026, đã có hơn 77.400 xe Camry được bàn giao tới khách hàng trong nước

Trong đó, doanh số cộng dồn của các phiên bản Camry hybrid đạt hơn 3.100 xe, cho thấy xu hướng đón nhận ngày càng tích cực đối với dòng xe sử dụng công nghệ điện hóa tại thị trường Việt Nam.

Theo Lê Tuấn (TPO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Li Auto L8 2026 ra mắt: SUV hạng sang 443 mã lực, chạy 1.670 km, giá từ gần 1,4 tỷ đồng

Li Auto L8 2026 ra mắt: SUV hạng sang 443 mã lực, chạy 1.670 km, giá từ gần 1,4 tỷ đồng

Ô tô - Xe máy

(GLO)- Li Auto chính thức trình làng mẫu SUV mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) L8 2026 tại Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp về công nghệ pin, hệ thống hỗ trợ lái, khung gầm và tiện nghi. Mẫu xe sở hữu công suất 443 mã lực, phạm vi hoạt động tối đa 1.670 km cùng mức giá khởi điểm gần 1,4 tỷ đồng

Mercedes-Benz CLA điện mới chốt lịch về Việt Nam đầu 2027, giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng

Mercedes-Benz CLA điện mới chốt lịch về Việt Nam đầu 2027, giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng

Ô tô - Xe máy

(GLO)- Mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz CLA 200 chính thức được xác nhận sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào quý I/2027 với giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Xe sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại như màn hình MBUX Superscreen ba màn hình và khả năng di chuyển tối đa hơn 500 km sau mỗi lần sạc

null