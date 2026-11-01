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Thế giới

Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Istanbul bị tạm giữ

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Reuters, DW, Anadolu)

(GLO)- Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Istanbul Korkmaz Enes Ergun bị tạm giữ để điều tra các cáo buộc nhận hối lộ và tham gia tổ chức nhằm thực hiện hành vi phạm tội, trong vụ bê bối quỹ đầu tư ảnh hưởng tới hơn 455.000 nhà đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Hãng thông tấn Anadolu (AA) ngày 31-10, ông Korkmaz Enes Ergun, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Istanbul (Borsa Istanbul), đã bị tạm giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra do Văn phòng Công tố trưởng Istanbul tiến hành liên quan đến các giao dịch trên thị trường vốn.

Ông Ergun bị điều tra với cáo buộc tham gia tổ chức được thành lập nhằm thực hiện hành vi phạm tội và nhận hối lộ.

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Sở Giao dịch chứng khoán Istanbul. Ảnh: Shutterstock

Thông tin từ AA cho biết cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết về những hành vi cụ thể liên quan đến các cáo buộc. Đại diện Borsa Istanbul chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Việc người đứng đầu Borsa Istanbul bị tạm giữ là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra bê bối quỹ đầu tư đang mở rộng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ngày 17-9, Hội đồng Thị trường vốn Thổ Nhĩ Kỳ (SPK) quyết định đình chỉ giao dịch các quỹ do 7 công ty quản lý danh mục đầu tư thành lập, đồng thời yêu cầu thanh lý 131 quỹ. Các công ty liên quan gồm Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus và Bulls.

Động thái này được đưa ra sau khi một số quỹ gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu rút vốn của nhà đầu tư, làm dấy lên lo ngại về khả năng thanh khoản và hoạt động quản lý quỹ.

Theo số liệu SPK công bố ngày 23-9, tổng cộng 455.758 nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ của các quỹ thuộc diện bị ảnh hưởng.

Các quỹ nói trên có tổng giá trị tài sản khoảng 18 tỷ USD và cuộc khủng hoảng đã buộc cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường tài chính.

Cuộc điều tra sau đó được mở rộng, tập trung vào những giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán, hoạt động của các công ty quản lý quỹ và những cá nhân có liên quan. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức tài chính đã bị bắt giữ hoặc đưa vào diện điều tra.

Theo Reuters, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch cổ phiếu và quản lý dòng tiền tại một số doanh nghiệp.

Vụ việc gây sức ép đáng kể lên thị trường chứng khoán nước này trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về khả năng thanh toán của các quỹ.

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