Tôn vinh những tập thể, cá nhân vì an toàn giao thông

(GLO)- Sau hơn 12 năm triển khai phong trào “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” do Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) Gia Lai phát động, toàn tỉnh có 88 doanh nghiệp và 413 lái xe tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.