Gia Lai: Khen thưởng 76 doanh nghiệp vận tải và lái xe an toàn

(GLO)- Chiều 8-11, Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2023-2024.

Theo báo cáo của Sở Giao thông-Vận tải, toàn tỉnh hiện có 20 hợp tác xã và 298 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ bằng ô tô với 2.623 phương tiện.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Phương

So với cùng kỳ năm 2023, giảm 79 đơn vị kinh doanh vận tải và tăng 25 phương tiện. Tổng số tuyến vận tải đang khai thác là 183 tuyến, trong đó 175 tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh và 8 tuyến nội tỉnh.

Phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” giai đoạn 2023-2024 được các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Định kỳ hàng tháng hoặc ít nhất hàng quý đã triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các quy định mới trong hoạt động vận tải đường bộ đến cán bộ, người lao động, đặc biệt là lái xe tại đơn vị; tuyên truyền quy tắc lái xe an toàn, tình hình tai nạn giao thông, những tình huống tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông...

Tặng giấy khen của Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải cho 8 doanh nghiệp vận tải có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng "Doanh nghiệp vận tải an toàn". Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng bố trí người để trực tiếp quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động của lái xe trên đường, quản lý phương tiện, kịp thời nhắc nhở vi phạm của lái xe, thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để làm cơ sở khen thưởng, cũng như kỷ luật đối với các lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ, kỷ luật lao động tại đơn vị.

Đáng chú ý, đội ngũ lái xe khách, xe buýt và taxi đa số chấp hành nghiêm biểu đồ chạy xe, hành trình, lịch trình đón trả khách đúng nơi quy định; có trách nhiệm cao với hành khách khi đi xe, đặc biệt là đối với người khuyết tật, người già, trẻ em, phụ nữ có thai, có con nhỏ. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không chở hàng hóa nguy hiểm, có mùi hôi thối hoặc động vật gây ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách; không chở hành khách, hành lý vượt quá quy định, không sử dụng điện thoại di động và sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Cùng với đó, hầu hết lái xe tại các doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực tham gia và hưởng ứng phong trào thi đua, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị; hoàn thành xuất sắc số ngày công giao khoán của đơn vị.

Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tặng giấy khen cho 68 lái xe đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2023-2024. Ảnh: Minh Phương

Trên cơ sở doanh nghiệp đề xuất, Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai đã bình xét và quyết định tặng giấy khen cho 8 tập thể đạt tiêu chí “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và 68 “Lái xe an toàn” đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2023-2024.

Trong đó, 8 doanh nghiệp đạt tiêu chí “Doanh nghiệp vận tải an toàn” gồm: Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai, Hợp tác xã Vận tải và dịch vụ Pleiku, HTX Vận tải Kbang, Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên, Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải, Công ty TNHH Hoàng Tấn Phát Express, Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai và Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Việt Hưng.