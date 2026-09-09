Tin thế giới sáng 9-9: Mỹ ra đòn trả đũa vụ IRGC nã tên lửa vào tàu chiến của Hải quân

(GLO)- Mỹ ra đòn trả đũa vụ IRGC nã tên lửa vào tàu chiến của Hải quân; Điện Kremlin: Tổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine; Israel đóng Lãnh sự quán Anh tại Jerusalem để đáp trả lệnh trừng phạt khu định cư... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-9.

Mỹ ra đòn trả đũa vụ IRGC nã tên lửa vào tàu chiến của Hải quân Mỹ

Các quan chức Mỹ xác nhận rằng lực lượng Mỹ ngày 8-9 đã tấn công nhiều tàu chở dầu có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần đảo Kharg ở eo biển Hormuz, sau một vụ Iran tìm cách tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu chiến Hải quân Mỹ.

CENTCOM công bố video trả đũa IRGC sau vụ nã tên lửa vào tàu chiến của Hải quân Mỹ. Video: CENTCOM/X

Theo các nguồn tin, một tàu chở dầu đã bị đánh trúng tại vị trí cách đảo Kharg khoảng 6,4 km. Đây là một đầu mối quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

CNN cho hay các cuộc tấn công này nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ nhằm tấn công các tài sản của Iran xung quanh eo biển Hormuz, hộ tống các tàu thương mại và duy trì phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran.

Trong một tuyên bố chính thức được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định căng thẳng hiện nay tại khu vực là do việc phá vỡ cam kết của Mỹ với thỏa thuận tạm thời, còn gọi là Bản ghi nhớ Islamabad, gây ra.

Vì vậy, để giảm leo thang, giải pháp đơn giản là Mỹ quay trở lại với thỏa thuận và thực hiện các cam kết. Bước đi này sẽ mở đường cho việc giảm căng thẳng và đưa mọi việc tại khu vực trở lại trạng thái bình thường.

Điện Kremlin: Tổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-9 đã điện đàm trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moscow và Kiev.

Hai tổng thống Trump và Putin điện đàm sau chuyến thăm của các đặc phái viên. Ảnh: Reuters

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời của Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã đánh giá tích cực những nỗ lực hòa giải của phía Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không có ý định gây căng thẳng với các nước châu Âu. Theo quan chức Nga, cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ và diễn ra trên tinh thần “rất thẳng thắn” và mang tính “xây dựng.”

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ. Tuy nhiên, điện Kremlin cho biết trong điện đàm, Tổng thống Trump nhấn mạnh mong muốn sớm chấm dứt xung đột, qua đó mở ra triển vọng khôi phục đầy đủ quan hệ giữa Mỹ và Nga, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Tổng thống Putin ủng hộ cách tiếp cận này. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục trao đổi tù binh và duy trì liên lạc, trong đó có thể tiến hành các cuộc điện đàm tiếp theo khi cần thiết.

Israel đóng Lãnh sự quán Anh tại Jerusalem để đáp trả lệnh trừng phạt khu định cư

Ngày 8-9, Israel tuyên bố đóng Lãnh sự quán Anh tại Jerusalem và áp đặt một loạt biện pháp đáp trả sau khi London công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động thương mại với các khu định cư Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Đại sứ quán Anh tại Jerusalem. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết Israel sẽ loại các đại diện Anh khỏi trung tâm điều phối quốc tế về Gaza do Mỹ dẫn đầu, đồng thời dừng chương trình Anh hỗ trợ huấn luyện lực lượng an ninh của Chính quyền Palestine tại Ramallah. Israel cũng sẽ cấm một số quan chức được bầu của Anh nhập cảnh.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband công bố lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây, đồng thời cho biết London sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và doanh nghiệp tham gia mở rộng khu định cư, trong đó có các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính, xây dựng, cơ sở hạ tầng và bất động sản. London cho rằng việc mở rộng khu định cư đang đe dọa khả năng thành lập một nhà nước Palestine và triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Anh cho biết các biện pháp này không nhằm vào Israel nói chung mà tập trung vào hoạt động tại các khu định cư ở Bờ Tây.

Cùng ngày, Israel tiếp tục cưỡng bức di dời cư dân khỏi nhà cửa của họ, trong một chiến dịch trấn áp quy mô lớn trên khắp khu Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng.

Một khu định cư của người Israel vừa khánh thành ở Maale Arugot, Bờ Tây, ngày 2-6-2026. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn WAFA của Palestine, lực lượng Israel đã buộc cư dân của một số ngôi nhà xung quanh trại tị nạn Tulkarm phải sơ tán, với lý do có kế hoạch phá dỡ các tòa nhà trong khu vực.

Canada chính thức áp thuế trả đũa 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Canada ngày 8-9 chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng.

Một bến cảng của Canada. Ảnh: freightos

Các mức thuế mới của Canada dao động từ 15% đến 50%, áp dụng đối với nhiều mặt hàng của Mỹ, trong đó có thép, nhôm, đồ nội thất, quần áo, thiết bị điện tử và một số sản phẩm nông nghiệp. Tổng giá trị hàng hóa bị ảnh hưởng tương đương khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Canada.

Đây là biện pháp đáp trả các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada sau khi vòng đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ hồi cuối tháng 8.

Hiện Mỹ và Canada không tiến hành các cuộc đàm phán thương mại chính thức nào. Việc hai bên liên tiếp áp thuế và đưa ra các biện pháp trả đũa đang làm gia tăng lo ngại về tương lai quan hệ thương mại song phương cũng như sự ổn định của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).