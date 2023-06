Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai năm 2023

Để tránh gây mất an ninh trật tự tại địa phương, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư nhà máy điện gió Ia Le 1 tạm dừng vận hành thử nghiệm các trụ điện gió.

(GLO)- Chiều 31-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn cho 50 phụ nữ xã Ia Pnôn về kiến thức, kỹ năng làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khoẻ trẻ em và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế.

(GLO)- Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vừa thả 3 cá thể khỉ đuôi lợn do một hộ dân ở huyện Ia Grai bàn giao về rừng.

(GLO)- Sáng 30-5, tại thôn Mới (xã Chư Rcăm), Liên đoàn Lao động huyện Krông Pa đã bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Hồng thuộc Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Ban Mai, xã Ia Rsươm.

Qua đối chiếu các tiêu chí từ quy định hiện hành, so sánh với thực trạng, việc lựa chọn mô hình thành phố thuộc thành phố (tương ứng đô thị loại III) sẽ khả thi và thuận lợi hơn đối với 5 huyện ngoại thành.

(GLO)- Tối 25-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã An Thành (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho trên 100 hội viên, phụ nữ trong xã.