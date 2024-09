Theo đó, ngày 19-6-2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp (viết tắt là Thông tư 06/2024/TT-BTP). Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2024/TT-BTP có quy định: “Hai loại giấy in màu có hoa văn đã được Bộ Tư pháp in và phát hành để cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp in phiếu lý lịch tư pháp chưa sử dụng thì tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 30-9-2024".

Thực hiện quy định trên, căn cứ tình hình thực tế, Sở Tư pháp Gia Lai tiếp tục sử dụng và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo biểu mẫu “loại giấy in màu có hoa văn” đã được Bộ Tư pháp in và phát hành đến hết 30-9-2024. Đồng thời, thực hiện sử dụng biểu mẫu mới in trên giấy trắng, khổ giấy A4 kể từ ngày 1-10-2024.

Để thống nhất trong quá trình tiếp nhận, sử dụng phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, sử dụng theo quy định.