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Thế giới

Thái Lan bắt 5 người, thu giữ hơn 32.000 viên đạn buôn lậu từ Campuchia

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VOV, Bangkok Post, Khaosod English)

(GLO)- Lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ 5 người, thu giữ 32.400 viên đạn súng trường AK-47 trong vụ vận chuyển trái phép từ Campuchia qua đường biển tại tỉnh Trat. Vụ việc được xác định có liên quan đến một đường dây buôn lậu vũ khí bị phát hiện hồi tháng 8.

Ngày 1-11, lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các cơ quan chức năng Thái Lan phối hợp chặn 1 xuồng cao tốc tại cửa kênh Tha Hat, huyện Khao Saming, tỉnh Trat, giáp biên giới Campuchia. Trên phương tiện có 5 người, gồm 4 công dân Thái Lan và 1 người Campuchia.

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Lực lượng chức năng Thái Lan bắt giữ nhóm nghi phạm buôn lậu đạn dược. Ảnh: Bangkok Post

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 bao tải mang nhãn sản phẩm bột ngọt, bên trong chứa 45 thùng đạn, mỗi thùng 720 viên, tổng cộng 32.400 viên đạn cỡ 7,62 mm dùng cho súng trường AK-47.

Theo điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm được thuê vận chuyển đạn từ Campuchia vào Thái Lan bằng đường biển, với số tiền công 20.000 baht.

Các đối tượng nhận hàng tại khu vực biển gần đảo Koh Kood, sau đó vận chuyển về 1 bến ở ven sông Welu, tỉnh Trat.

Cảnh sát Thái Lan cho biết vụ bắt giữ là kết quả mở rộng điều tra từ chuyên án ngày 21-8, khi lực lượng chức năng phát hiện 1 vụ vận chuyển vũ khí trái phép tại tỉnh Trat, thu giữ 2 khẩu AK-47, hơn 24.000 viên đạn các loại và 102 hộp tiếp đạn.

Cảnh sát nhận định số đạn trong vụ mới nhất có thể được chuyển tiếp đến các nhóm thiểu số tại 1 quốc gia láng giềng ở phía Tây Thái Lan. Tuy nhiên, điểm đến cuối cùng và những người đứng sau đường dây vẫn đang được điều tra.

Cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục truy tìm các đối tượng tổ chức, tài trợ và những mắt xích liên quan, nhằm làm rõ nguồn gốc số đạn cũng như mạng lưới buôn lậu vũ khí xuyên biên giới.

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