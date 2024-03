Tây Ninh: Bắt bị can trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bị can trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm bị Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ.

Ngày 9.3, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận bị can bị truy nã đặc biệt Nguyễn Quốc Bảo (25 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, H.Châu Thành, Tây Ninh) từ Ty Hiến binh tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên Bảo cùng 4 thanh niên khác mang hung khí chém nhóm "cu Mẫn" (gồm 5 người) gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn sang Campuchia. Ngày 25.8.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quốc Bảo và các đồng phạm với tội danh giết người và ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh nắm được thông tin Bảo đang lẩn trốn và sinh sống bằng nghề làm thuê ở tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) nên báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh, cử tổ công tác sang phối hợp Ty Hiến binh tỉnh Svay Rieng, bắt giữ Bảo vào ngày 8.3.

Hiện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Quốc Bảo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.