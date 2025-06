Xe khách Việt Tân Phát va chạm với xe máy cùng chiều khiến 1 người tử vong

(GLO)-Tối 3-6, các đơn vị của Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Sê.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày tại Km 1640+500 trên quốc lộ 14 đoạn qua làng Blo Hưng, xã Ia Blang, huyện Chư Sê.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh H. tử vong. Ảnh: Văn Tuân

Vào thời điểm trên, tài xế xe khách giường nằm BKS 50H-932.28 của nhà xe Việt Tân Phát do ông Nguyễn Văn Đức (SN 1972, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi đến Km 1640+500 đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 81AA-881.92 do anh L.D.H (SN 1990, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) điều khiển cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến anh H. bị thương nặng dù được đưa đi cấp cứu song đã không qua khỏi.

Liên quan đến vụ tai nạn, hành khách trên xe ô tô không có ai bị thương. Được biết, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát gồm 22 phòng chạy tuyến thị xã An Khê và huyện Kbang đi Bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an xã Ia Blang đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14 và phối hợp cùng Tổ điều tra khu vực 4 thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ. Bước đầu xác minh tài xế Đức có giấy phép lái xe hạng E theo quy định và không có nồng độ cồn.