Tạo “cú hích” thu hút đầu tư vào khu vực phía Đông

An Khê là một trong những địa phương sở hữu đa dạng tiềm năng để thu hút đầu tư. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thị xã đã phát triển cây mía, rau các loại, hoa... mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm gần đây, An Khê cũng đã bắt đầu chú trọng phát triển cây dược liệu. Thị xã còn là vùng đất có tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo khá dồi dào.

Bên cạnh đó, An Khê là vùng đất giàu trầm tích lịch sử, có hệ thống thiết chế tín ngưỡng, di tích văn hóa phong phú và đa dạng, có nhiều lễ hội độc đáo, là cơ sở để thu hút đầu tư về du lịch. Đặc biệt, thị xã có di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá và Quần thể di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Trong khi đó, huyện Kbang không chỉ là vùng căn cứ cách mạng, quê hương Anh hùng Núp huyền thoại mà còn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Bahnar; là nơi có tiềm năng du lịch bậc nhất khu vực phía Đông tỉnh. Nằm trong tiểu vùng sinh thái Đông Trường Sơn, Kbang có điều kiện đất đai, khí hậu thích hợp cho phát triển các vùng chuyên canh cây nông nghiệp hàng năm, cây công nghiệp dài ngày, cây dược liệu... Đây là tiềm năng để phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, chăn nuôi.

Đặc biệt, Kbang có nhiều điểm di tích lịch sử, văn hóa, sinh thái như: Làng kháng chiến Stơr, khu di tích Vườn Mít-Cánh đồng cô Hầu, Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thác Kon Lốc, thác Hang Dơi, hồ thủy điện Ka Nak... Tháng 9-2021, cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tất cả giúp Kbang trở thành điểm đến lý tưởng của du khách và hình thành các tour du lịch lịch sử-văn hóa-sinh thái-nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Nếu trước kia, nhắc đến Kông Chro, người ta nghĩ ngay đến vùng đất còn hoang sơ và nhiều khó khăn, khô hạn thì bây giờ, địa phương này đã từng bước thay da đổi thịt. Sự đổi thay đó một phần nhờ vào các dự án chăn nuôi, năng lượng tái tạo được triển khai trên địa bàn huyện. Với lợi thế diện tích đất tự nhiên rộng lớn, số giờ nắng cao, tốc độ gió khá lý tưởng, Kông Chro đang tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Trong khi đó, tại huyện Đak Pơ, đồi thông Hà Tam (quần thể thông cổ thụ nằm trên ngọn núi cao chừng 1.200 m so với mực nước biển và được trồng từ thời Pháp thuộc) đang là điểm du lịch sinh thái lý thú dành cho du khách yêu thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên. Ngoài ra, huyện còn có suối Đak Hyam với nhiều thác nước, thác Võ đẹp hút hồn hay hệ thống đình miếu có lịch sử hàng trăm năm, bia đá Chăm… Đây là cơ sở để Đak Pơ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Hội nghị xúc tiến đầu tư do thị xã An Khê và các huyện phía Đông tỉnh tổ chức sẽ diễn ra ngày 14-7 tại An Khê với khoảng 250 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 160 đại biểu là nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Dự kiến dịp này sẽ có 19 dự án được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và khoảng 17 dự án được ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư.