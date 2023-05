Du lịch sinh thái “hút” khách dịp lễ

Về với Gia Lai, du khách không chỉ được khám phá các điểm du lịch yêu thích như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Thắng cảnh Biển Hồ, Hồ Diên Hồng, Thác Phú Cường, Núi lửa Chư Đang Ya, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Thủy điện Ia Ly, vườn quốc gia Kon Ka Kinh... mà còn được tận hưởng không khí trong lành bởi không gian xanh mát của các nông trại.

Với diện tích khoảng 1 ha trên đường Lê Duẩn (TP. Pleiku), RaCa Farm được xây dựng thành mô hình nông trại với hệ thống cây xanh, hồ nước và các loài động vật như: thỏ, cừu, dê… Chị Nguyễn Thị Hồng Hậu-Chủ RaCa Farm-cho biết: “Nông trại của chúng tôi xây dựng hướng đến những người yêu thiên nhiên, động-thực vật. Khi được hòa mình vào không gian tươi xanh và đón hoàng hôn Phố núi, nhiều du khách rất thích. Những ngày lễ, nông trại thu hút hơn 1.000 lượt khách (gấp 5 lần ngày bình thường)”.

Tận hưởng bầu không khí trong lành giữa lòng TP. Pleiku, chị Hồ Hải Anh (du khách đến từ quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) hài lòng chia sẻ: “Gia đình ở vùng biển nên khi chọn Gia Lai để nghỉ dưỡng mình đã rất quan tâm đến những khu du lịch sinh thái mang đậm hơi thở của núi rừng, cây cối. Được cùng gia đình thăm thú một số khu du lịch, nông trại mát mẻ, trong lành, chúng tôi rất thích”.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, nhiều du khách, người dân cũng tìm về các điểm du lịch sinh thái để trải nghiệm, khám phá thiên nhiên tươi đẹp. Chị Võ Thị Thiên Lý (thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê) cho hay: Hôm qua, gia đình chị đi thăm người em trai đang thực hiện nghĩa vụ trong bộ đội đóng quân tại Đak Lak. Còn hôm nay, gia đình chọn khu sinh thái đồi sim ở đầu đèo An Khê làm điểm vui chơi.

“Đồi sim nằm trên đỉnh đèo với những dãy núi cao hàng trăm mét. Nhiều năm nay, nơi đây là điểm khám phá, chinh phục độ cao của nhiều bạn trẻ, du khách gần xa. Đi bộ từ đầu đèo An Khê vào đồi sim chừng 15 phút. Đường đi men theo lối mòn, dưới rừng thông, keo bạch đàn xanh ngát; tận hưởng không khí trong lành giúp tinh thần mọi người thư thái hơn”-chị Lý vui vẻ nói.

Còn anh Trần Minh Tuấn (xã Song An, thị xã An Khê) cho biết: “Dịp nghỉ lễ này, gia đình tổ chức dã ngoại, cắm trại tại hồ Hòn Cỏ. Địa điểm này cách nhà khoảng 7 km và có đường đi thuận lợi. Giữa không gian thoáng đãng, hồ nước mênh mông, chúng tôi câu cá, khám phá môi trường thiên nhiên. Đây cũng là dịp cho các con hòa mình vào thiên nhiên, biết yêu cây cối, hoa cỏ của quê hương, tránh xa các thiết bị điện tử”.

Nằm trong tour du lịch kết nối trong Lễ hội cầu mưa tại huyện Phú Thiện, hồ sen Ktoang (xã Ia Yeng) đã thu hút nhiều du khách tới tham quan ngắm cảnh trong những ngày nghỉ lễ. Với diện tích hơn 12 ha, sen đang mùa nở rộ mang lại phong cảnh non nước hữu tình, thơ mộng. Du khách có thể chèo xuồng du ngoạn và thưởng thức những món ăn truyền thống của địa phương.

Đến tham quan hồ sen trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, chị Lại Quang Tường Vi (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Với tiết trời khá nắng nóng thì những khu du lịch sinh thái như thế này luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách. Đây là lần thứ 2 tôi đến hồ sen. So với trước đây, hồ sen được mở rộng, đầu tư bài bản hơn kèm theo nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu du khách. Được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành, mát mẻ giúp chúng tôi cảm thấy hào hứng, xua tan cái nắng nóng, mệt mỏi sau khi di chuyển quãng đường khá xa. Đặc biệt chúng tôi đã có nhiều tấm hình đẹp làm kỷ niệm”.

Tại thị xã Ayun Pa, khu du lịch Suối Đá 2 cũng là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách bởi không gian thoáng mát. Lần đầu tiên đặt chân đến đây, chị Hà Mỹ Dung (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) khá ấn tượng bởi mặc dù có sự tác động của con người song Suối Đá 2 vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ, hấp dẫn du khách.

“Thông qua một người bạn giới thiệu, tôi và nhóm bạn quyết định dành toàn bộ kỳ nghỉ để khám phá các khu du lịch sinh thái tại Gia Lai. Sau Suối Đá 2, những ngày tiếp theo cả nhóm sẽ di chuyển đến Thác K50, Biển Hồ chè, Biển Hồ nước… Mỗi chuyến đi luôn đem lại cảm giác trải nghiệm mới mẻ, giúp chúng tôi có thêm nguồn năng lượng tích cực để quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ lễ”-chị Dung bộc bạch.

