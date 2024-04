Tăng cường phòng-chống ma túy trong thanh-thiếu niên

Sau 22 giờ gây án, 3 bị can thực hiện vụ cướp ngân hàng tại H.Hóc Môn (TP.HCM) vào cuối tháng 10.2023 đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, lực lượng công an xác định trong số tang vật của vụ án có lượng lớn tiền giả, được các đối tượng sử dụng để giao dịch.

Trong quá trình giải quyết vụ việc không được như ý muốn, Phạm Hữu Chính ở Hà Nam liên tục viết đơn vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một trưởng công an xã.

(GLO)- TTO thông tin, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Hà Nội nhận phản ánh về việc có người xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước thông báo trúng giải 20 triệu đồng do tham gia BHYT lâu năm.

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi ra tay sát hại dã man cô gái là nhân viên quán cà phê để cướp xe máy, xác định hung thủ đang trốn trong rừng chanh rộng 50 ha, 1.000 công an được Công an TP.HCM điều động tham gia truy bắt, buộc nghi phạm phải trả giá về hành vi của mình.

Ngày 18-4, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can, tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.