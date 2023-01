Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Theo đó, UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, cơ quan biết, thực hiện.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải xác định rõ công tác PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ quan trọng, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hàng ngày. Từ đó, đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện công tác này phù hợp tình hình hiện nay.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; việc thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn phải chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ lao động trẻ; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn. Đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân PCCC”, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình, địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH.

Kiện toàn, củng cố nhân lực, cơ sở vật chất cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành tại địa bàn, cơ sở; nhất là đảm bảo kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó Đội dân phòng theo quy định tại Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 của HĐND tỉnh.

Tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn...). Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tham gia góp ý dự thảo của Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy; ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về PCCC và CNCH, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp tình hình thực tế tại địa bàn.

Tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành (hoàn thành theo tiến độ xử lý tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH của các sở, ngành, địa phương; báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, phúc tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, khu công nghiệp, khu dân cư... có nguy cơ cháy, nổ cao.

Điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân tất cả các vụ cháy; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thực hiện nghiêm việc tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Đối với Sở Xây dựng, chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các địa phương bảo đảm tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch, đáp ứng yêu cầu PCCC trong tình hình mới. Phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương và đề xuất UBND tỉnh xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn PCCC.

Chỉ đạo cơ quan cấp phép xây dựng tại địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, nhất là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người như quán bar, karaoke, nhà cao tầng...

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp Công an tỉnh, các cơ quan liên quan, thực hiện công tác PCCC và CNCH theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về PCCC và CNCH trong cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

