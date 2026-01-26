Sôi động liên hoan các câu lạc bộ, nhóm nhảy Pleiku cup Dream Dance mở rộng lần thứ XII năm 2026.

(GLO)- Ngày 25-1, Công ty TNHH Dream Dance phối hợp với Nhà thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ-nhóm nhảy Pleiku cup Dream Dance mở rộng lần thứ XII năm 2026.

Ở nhiều nội dung tranh tài, các vận động viên đã thể hiện những màn trình diễn uyển chuyển, đẹp mắt. Ảnh: R'Ô HOK

Tham gia liên hoan có hơn 15 đoàn với trên 200 huấn luyện viên, vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung, như: khiêu vũ thể thao-nghệ thuật, dân vũ, võ nhạc, shufle dance, dance cover, hip hop, zumba... với các hình thức thi đấu solo, đôi, đơn, nhảy nhóm.

Ban tổ chức sẽ trao huy chương và giấy chứng nhận tham gia cho toàn thể các thành viên; đồng thời trao cúp lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Đối với các nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao huy chương hạng nhất, nhì, ba; riêng nội dung vô địch 5 điệu sẽ được trao cúp vô địch.

Liên hoan các câu lạc bộ-nhóm nhảy Pleiku cup Dream Dance mở rộng lần thứ XII năm 2026 nhằm tạo sân chơi giao lưu, gặp gỡ thể hiện đam mê. Đồng thời, tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ, góp phần phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao tại địa phương.