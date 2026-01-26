Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Sôi động liên hoan các câu lạc bộ, nhóm nhảy Pleiku cup Dream Dance mở rộng lần thứ XII năm 2026.

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 25-1, Công ty TNHH Dream Dance phối hợp với Nhà thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ-nhóm nhảy Pleiku cup Dream Dance mở rộng lần thứ XII năm 2026.

z7465398112341-241181e57adcd1b54b10790f5a62495a.jpg
Ở nhiều nội dung tranh tài, các vận động viên đã thể hiện những màn trình diễn uyển chuyển, đẹp mắt. Ảnh: R'Ô HOK

Tham gia liên hoan có hơn 15 đoàn với trên 200 huấn luyện viên, vận động viên. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung, như: khiêu vũ thể thao-nghệ thuật, dân vũ, võ nhạc, shufle dance, dance cover, hip hop, zumba... với các hình thức thi đấu solo, đôi, đơn, nhảy nhóm.

Ban tổ chức sẽ trao huy chương và giấy chứng nhận tham gia cho toàn thể các thành viên; đồng thời trao cúp lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Đối với các nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao huy chương hạng nhất, nhì, ba; riêng nội dung vô địch 5 điệu sẽ được trao cúp vô địch.

Liên hoan các câu lạc bộ-nhóm nhảy Pleiku cup Dream Dance mở rộng lần thứ XII năm 2026 nhằm tạo sân chơi giao lưu, gặp gỡ thể hiện đam mê. Đồng thời, tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ, góp phần phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

Thể thao

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

Bóng đá

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Bóng đá

(GLO)- U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng lại thua đậm ở bán kết. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt và đành nhìn U23 Trung Quốc giành vé vào chơi trận chung kết Giải U23 Châu Á.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Thể thao

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

Marathon

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null