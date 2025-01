Rơ Châm Blinh: Chàng nghệ sĩ tài hoa

Tuổi thơ cơ cực

Ngay từ nhỏ, cậu bé Rơ Châm Blinh đã phải chịu bao cơ cực, thiệt thòi so với chúng bạn khi cha mẹ ly hôn. Blinh ở với mẹ và người anh trai cùng mẹ khác cha trong căn nhà cũ ở làng Mrông Yố 1. Nhà nghèo, cơm không đủ ăn, sau giờ học, cậu bé Jrai thường phải lặn lội khắp các cánh rừng cao su mót từng giọt mủ còn sót lại.

Cũng từ ấy, niềm đam mê hội họa trỗi dậy trong tâm hồn cậu học trò nghèo. Đam mê thôi thúc, Blinh thường dùng cái que hay bất cứ thứ gì có thể để vẽ trên nền đất, từ con bò, con gà, ngôi nhà đến quang cảnh buôn làng… hoặc những gì cậu đã từng thấy và ước ao. Những nét vẽ nguệch ngoạc đầu tiên nhưng chân thật, sống động ấy khiến bà con dân làng không khỏi bất ngờ.

Chính vì có năng khiếu nên Blinh thường được điểm cao ở môn Mỹ thuật. Cậu cũng đảm nhiệm vai trò trang trí báo tường hoặc vẽ minh họa cho các giờ học khi được thầy cô nhờ hỗ trợ.

Những bức tranh do anh Rơ Châm Blinh sáng tác luôn mang đậm chất Tây Nguyên. Ảnh: Thoang Siu

Nuôi giấc mơ trở thành họa sĩ nên sau khi tốt nghiệp Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Chư Păh, Blinh đã theo học Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (nay là Trường Cao đẳng Gia Lai), chuyên ngành Hội họa. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, Blinh không thể theo đuổi tới cùng mà bỏ dở trong tiếc nuối.

Blinh quay về làng để lo toan cuộc sống. Cậu theo thanh niên trong làng đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, nhưng niềm đam mê vẽ tranh lúc nào cũng cháy bỏng. Chàng trai sinh năm 1994 hiểu rằng, chỉ có hội họa, cậu mới được là chính mình. Vượt qua trở ngại khó khăn, rào cản, Blinh quyết tâm theo đuổi nghề vẽ với hy vọng được thỏa niềm đam mê.

Hành trình khẳng định bản thân

Cùng với vốn hiểu biết và kiến thức, kỹ năng học được ở trường, Blinh mày mò sáng tác. Năm 2012, qua một người thầy giới thiệu, Blinh gửi bức tranh của mình tham gia triển lãm do Tỉnh Đoàn tổ chức. Đó là bức tranh sơn dầu khổ lớn vẽ khung cảnh buôn làng Tây Nguyên thanh bình và được Ban tổ chức chọn trưng bày. Tác phẩm nhận được nhiều lời ngợi khen khiến Blinh càng có niềm tin để theo đuổi ước mơ.

Thế rồi, chàng trai của làng Mrông Yố 1 khăn gói đi khắp nơi để học vẽ. Từ TP. Pleiku đến TP. Hồ Chí Minh… Blinh lang bạt nhiều năm và nếm trải không ít thất bại bởi sự nông nổi, bốc đồng của tuổi trẻ. Có thời gian, Blinh lăn lộn khắp phố thị Sài thành với cây đàn guitar hát dạo bán kẹo kiếm sống qua ngày.

Năm 2015, cha Blinh qua đời do bạo bệnh. Là con trai lớn trong nhà, Blinh trở về chịu tang với 2 bàn tay trắng. Cậu phải nhờ người đưa đi mượn heo của dân làng để lo tang ma, rồi rơi vào cảnh nợ nần.

Để có tiền trả nợ, Blinh lại phải làm đủ nghề. Cơ duyên đến với anh khi theo người thầy cũ nhận vẽ trang trí, đắp phù điêu, non bộ. Chất lượng sản phẩm bảo chứng, tay nghề cải thiện và cao dần nên anh có thêm nhiều đơn hàng, thu nhập để trang trải nợ nần, gắn bó với đam mê. Một thời gian sau, anh đứng ra thành lập tổ thợ với những chàng trai Jrai có hoàn cảnh khó khăn nhưng đam mê nghệ thuật.

Tổ nhận thầu trang trí các công trình, từ đơn hàng vài triệu đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng và được khách hàng đánh giá cao. Trong số đó có bức tranh cỡ lớn về núi lửa Chư Đang Ya và khung cảnh sinh hoạt đời thường của ngôi làng Jrai đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên do Huyện Đoàn Chư Păh đặt hàng, bố trí ở Công viên thị trấn Phú Hòa. Hay như bức tranh anh vẽ nhà rông làng Ia Gri dưới chân núi lửa cũng khiến nhiều người yêu thích.

Chị Nguyễn Thị Hiền-du khách đến từ Hà Nội-bày tỏ: “Trong chuyến tham quan núi lửa Chư Đang Ya, tôi ấn tượng với bức tranh trước ngôi nhà ở chân núi. Tôi càng khâm phục khi biết nó được thể hiện từ chính đôi tay tài hoa của chàng trai Jrai ở Chư Păh”.

Chăm chỉ và thành công, Blinh có điều kiện cải thiện thu nhập và cuộc sống. Anh mua được xe máy, xây nhà, tạo việc làm cho một số thanh niên có cùng đam mê. “Trong thâm tâm, tôi mơ ước có một phòng tranh của riêng mình”-anh Blinh trải lòng.

Nghệ sĩ của buôn làng

Blinh đa tài khi còn là một nhạc sĩ, ca sĩ với nghệ danh Ba Lin. Anh tìm đến âm nhạc từ những ngày buồn bã trong buổi đầu thất bại với hội họa. Mày mò học nhạc, tự tập với chiếc đàn guitar; thói quen ghi chép nhật ký như cách thổ lộ suy nghĩ, cảm xúc bản thân nuôi dưỡng tâm hồn và là tiền đề cho những sáng tác âm nhạc cũng như giọng hát đầy cảm xúc của Blinh.

Rơ Châm Blinh là một nghệ sĩ tài hoa. Ảnh: Thoang Siu

Năm 2017, anh dùng chất liệu từ cuốn nhật ký để viết ca khúc “Nhìn lại cuộc đời”. Anh thuê người quay video, thu âm rồi đăng lên kênh YouTube của nhạc sĩ Phi Ưng. Bài hát được nhiều người đón nhận, chia sẻ. Câu chuyện về chàng trai trẻ chơi vơi giữa dòng đời, đón nhận nhiều nỗi buồn và luôn khát khao vươn lên của chính tác giả đã lay động trái tim nhiều công chúng yêu âm nhạc.

Anh Nguyễn Đức Quỳnh-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh: “Rơ Châm Blinh là thanh niên tiêu biểu của huyện, có rất nhiều đóng góp cho phong trào Đoàn ở địa phương. Anh còn tạo việc làm cho một số thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Blinh là tấm gương về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi đam mê, khẳng định bản thân”.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài hát nhận được hàng trăm ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt thích. Bất ngờ khi nó được ca sĩ Hồ Quang Hiếu mua lại tác quyền với số tiền lớn. “Đó là lần tôi đi xem anh Hiếu hát và nhắn tin cho anh trên Facebook như một fan bình thường. Trả lời tin nhắn, anh nói vào xem Facebook của tôi và thấy bài hát “Nhìn lại cuộc đời”. Anh khen bài đó hay quá và muốn mua lại. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến tôi không thể tin được. Ngay cả khi anh ấy chuyển số tiền khá lớn để chốt hợp đồng, tôi vẫn nghĩ chỉ là giấc mơ”-anh Blinh chia sẻ.

Sau đó, bài hát được ca sĩ Hồ Quang Hiếu trình bày trong bộ phim ca nhạc mang tên “Thiếu niên ra giang hồ”. Riêng phần bài hát khi phát trên YouTube đã nhận được gần 6 triệu lượt xem. Ở phần bình luận, ngoài khen giọng hát của ca sĩ, nhiều người dành lời khen cho sáng tác của chàng nhạc sĩ Jrai với những ca từ và giai điệu thấm thía trải đời khiến họ rơi nước mắt.

Từ sau ca khúc này, chàng trai Jrai dù chưa từng qua trường lớp âm nhạc còn sáng tác nhiều bài hát như: “Nhớ em” cho ca sĩ Hồ Quang Hiếu, “Hạnh phúc và khổ đau” cho ca sĩ Khánh Phương… cùng nhiều bài hát theo đơn đặt hàng khác. Bản thân anh Blinh cũng cover nhiều bài với lượt xem vài triệu view. Đặc biệt, trên kênh YouTube “BA LIN TÂY NGUYÊN” với gần 45 ngàn người đăng ký, anh đăng tải nhiều bài hát do mình tự sáng tác và biểu diễn, thu hút lượng view “khủng”.

Đặc biệt, bài “Khăp Adơi Na Nao-Yêu em mãi mãi” được anh Blinh viết song ngữ tiếng Jrai-tiếng Việt với 3 triệu lượt xem; “Nồng nàn cao nguyên” do anh song ca cùng ca sĩ Kim Như với 2,9 triệu lượt xem; ca khúc “Vội vàng đổi thay” do anh sáng tác và trình bày đạt 2,2 triệu lượt xem; “Nồng nàn cao nguyên” anh hát tặng Huyện Đoàn Chư Păh đã đạt giải nhì tại Liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng năm 2021 do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Anh Blinh tâm sự: “Tôi không ngờ các bạn trẻ yêu thích những bài hát song ngữ đến vậy. Mỗi khi đến các buôn làng xa xôi, nghe mọi người xướng lên bài ca của mình, tôi rất hạnh phúc và tự hào về tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư viết thêm những ca khúc về Gia Lai, về quê hương mình với mong muốn giới thiệu đầy đủ vẻ đẹp, con người, văn hóa nơi đây”.