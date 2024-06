Ra mắt mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại phường Thắng Lợi

(GLO)- Ngày 9-6, UBND phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) ra mắt mô hình Tiếng kẻng an ninh tại tổ dân phố 4.

Theo đó, mô hình Tiếng kẻng an ninh có 26 thành viên do ông Nguyễn Bá Tại làm tổ trưởng. Các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ phối hợp với các bộ phận chức năng của phường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Mô hình Tiếng kẻng an ninh thành lập nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng mô hình; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.