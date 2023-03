Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn đã thông qua quyết định thành lập mô hình “Phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn”. Mô hình có 48 thành viên tham gia. Các thành viên có nhiệm vụ nắm tình hình về an ninh trật tự, thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân, nâng cao ý thức, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở; phối hợp vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản trên địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự...

Thông qua việc xây dựng mô hình, nhằm nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện, tố giác tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội phát sinh từ cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương.