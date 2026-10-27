Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

(GLO)- Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày 12-11-2026. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời chất vấn với các nội dung hướng đến tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi số quốc gia.

Làm rõ trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề trọng tâm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ làm rõ trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công và các vấn đề liên quan. Ảnh: quochoi.vn

Trong đó, sẽ tập trung làm rõ công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Chủ yếu là các vấn đề về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là tại các công trình, dự án trọng điểm nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, phiên chất vấn sẽ tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong huy động, phân bổ và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài cũng là nội dung đáng chú ý. Các đại biểu sẽ chất vấn để làm rõ giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất kinh doanh, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình các vấn đề liên quan còn có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng các bộ: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp.

Thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn về 3 nhóm vấn đề.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học - công nghệ. Ảnh: quochoi.vn

Vấn đề trọng tâm thứ nhất là kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, sẽ làm rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực; đồng thời đề cập đến việc phát triển công nghệ chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp.

Nhóm vấn đề thứ hai là giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, việc kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương được đặt ra cùng yêu cầu khắc phục tình trạng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI. Cùng với đó là các giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI cũng sẽ được làm rõ.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình những nội dung liên quan.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền sẽ báo cáo về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến diễn ra trong cả ngày 12-11, được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.