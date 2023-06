Quay số lựa chọn 15 hóa đơn may mắn quý I-2023

(GLO)- Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình quay số ngẫu nhiên lựa chọn hoá đơn may mắn của quý I-2023.

Trên cơ sở dữ liệu 250.944 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, được lập từ ngày 1-1 đến ngày 31-3-2023, trong đó, có 67.187 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện lựa chọn hóa đơn may mắn, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành quay số lựa chọn ngẫu nhiên tìm ra 15 hóa đơn trúng thưởng trong kỳ lựa chọn quý I-2023. Theo đó, giải nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về người mua hàng Lưu Thị Hiền (MST: 8714029048, ký hiệu hóa đơn 1C23TGL); 3 giải nhì, trị giá 3 triệu đồng/giải thuộc về người mua hàng Phan Thị Bích Hà (MST: 5901056367, ký hiệu hóa đơn: 1C23TCG), Bùi Đình Hiếu (MST: 8029337667, ký hiệu hóa đơn 1C23THM), Nhà thuốc Tuyến (MST: 6101259715, ký hiệu hóa đơn 1C23TGL).

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh cũng đã công bố 5 khách hàng đạt giải ba, trị giá 2 triệu đồng/giải và 6 khách hàng đạt giải khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng/giải.

Được biết, trong năm 2022, Hội đồng giám sát Chương trình hóa đơn may mắn đã tổ chức quay số lựa chọn hóa đơn may mắn của quý II, III, IV-2022. Kết quả, tìm ra 45 hóa đơn trúng thưởng với tổng giá trị tiền thưởng 105 triệu đồng đã trao tận tay người mua hàng là cá nhân, hộ kinh doanh may mắn.

Thông qua chương trình này tạo thói quen cho người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa. Đồng thời, khuyến khích các chủ thể kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tạo lập môi trường bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.