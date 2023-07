Pleiku truyền thông kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11-7

(GLO)- Bạn đọc C.X. (thị xã An Khê) hỏi: Vài tháng trước, tôi có qua nhà người hàng xóm để uống trà, nói chuyện. Khi tôi ra về thì vô tình đạp vào đuôi con chó nhà hàng xóm nên con chó này cắn vào bắp chân làm tôi bị thương. Tôi phải đi tiêm ngừa, uống thuốc hết gần 1.500.000 đồng.

(GLO)- Việc cơ bản đạt được thỏa thuận về phương án hỗ trợ các hộ dân có nhà ở nằm trong phạm vi hành lang an toàn cột tháp gió và tiếp tục xem xét hỗ trợ những hộ còn lại có đất canh tác bị ảnh hưởng trong vùng Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1) sẽ chấm dứt tình trạng khiếu kiện kéo dài, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 14-7, Báo Gia Lai sẽ livestream lễ khai mạc Ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với TP. Tuy Hòa do TP. Pleiku chủ trì với chủ đề “Pleiku chưa xa đã nhớ”. Chương trình sẽ được phát trên website Gia Lai điện tử, fanpage Báo Gia Lai điện tử, Fanpage của các thành phố và nền tảng mạng xã hội của các Báo Phú Yên, Đak Lak, Đak Nông, Kon Tum.

(GLO)- Sau khi trúng đấu giá hợp pháp các tài sản mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) kê biên gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, ông Nguyễn Văn An (trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã hoàn tất các thủ tục đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai chỉnh lý sang tên. Tuy nhiên, đơn vị này trả lại hồ sơ với lý do còn nhiều vướng mắc trong việc phân chia tài sản đấu giá. Vì vậy, ông An đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan.