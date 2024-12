Pleiku: Bức xúc vì khói bụi từ xưởng xay xát cà phê

Để ngăn khói bụi từ xưởng xay xát cà phê của Công ty TNHH một thành viên Tuấn Dung (hẻm 577 Lê Đại Hành) bay vào nhà, bà Hoàng Thị Loan (tổ 3, phường Yên Thế) đã phải thuê thợ dùng những tấm nhựa bịt kín khu vực ban công.

Theo bà Loan, từ đầu tháng 11-2024, gia đình bà bị ảnh hưởng nặng nề bởi khói bụi từ cơ sở xay xát này. Mỗi khi cơ sở vận hành, một lượng khói dày len lỏi vào tất cả các căn phòng, ám vào quần áo và tạo ra không khí ngột ngạt, khó thở. Vì vậy, khu vực ban công vốn là nơi để gia đình thư giãn, hóng gió bây giờ đã phải bịt kín.

“Từ 19 giờ đến 21 giờ là khói xả ra nồng nặc nhất. Quanh xóm nơi nào cũng bị ảnh hưởng bởi khói bụi. Biết là vào ngày mùa họ tập trung sản xuất nhưng cũng phải có ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng”-bà Loan than thở.

Người dân tổ 3 (phường Yên Thế) lo lắng vì khói bụi từ xưởng xay xát cà phê của Công ty TNHH một thành viên Tuấn Dung gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: L.V.N

Cũng như bà Loan, mỗi khi xưởng xay xát cà phê hoạt động, gia đình bà Nguyễn Thị Bé (tổ 3, phường Yên Thế) phải đóng cửa để hạn chế khói bụi bay vào nhà. Bà cho hay: Xưởng xay xát cà phê này đã hoạt động từ lâu. Năm nay, lượng khói bụi xưởng thải ra nhiều hơn, nhất là mùi khó chịu từ việc sấy cà phê. Bên cạnh đó, tiếng ồn từ máy móc khiến đời sống của người dân bị đảo lộn và làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

“Khói và tiếng ồn khiến tôi rất lo lắng cho sức khỏe khi nhà tôi toàn người già và cháu nhỏ mới 2-3 tuổi. Chúng tôi cũng đã phản ánh lên phường lâu rồi nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm”-bà Bé bức xúc.

Có mặt tại khu vực này vào sáng 18-12, P.V Báo Gia Lai nhận thấy khói từ xưởng xay xát cà phê gây ảnh hưởng tới một phạm vi khá rộng khoảng 200-300 m. Xưởng nằm giữa khu dân cư của tổ 3, gần khu vực ngã ba đường Trường Sơn và Lê Đại Hành nên đã gây ảnh hưởng đến cả khu vực chợ Yên Thế.

Cột khói bốc ra nghi ngút vào tối 17-12. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, bà Sử Thị Thu Hòa-Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thế-cho hay: Từ ngày 25-11, UBND phường đã nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân ở tổ 3 phản ánh về việc Công ty TNHH một thành viên Tuấn Dung xay xát cà phê phát sinh khói bụi, tiếng ồn ảnh hưởng các hộ dân xung quanh.

Ngày 26-11, UBND phường phối hợp với tổ dân phố xuống kiểm tra hiện trạng, lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu đơn vị có biện pháp xử lý, khắc phục tuân thủ đúng cam kết đăng ký môi trường.

Qua giám sát, UBND phường đã ghi nhận Công ty lắp hệ thống phun sương, phủ bạt, có hệ thống hút bụi, có hầm chứa bụi, che chắn khu vực gây bụi và tiếng ồn. Tuy nhiên, đến ngày 11-12, UBND phường tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của người dân nên phối hợp với tổ dân phố xuống kiểm tra thì phía Công ty không phối hợp.

Do đó, ngày 12-12, UBND phường đã mời đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Pleiku, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an TP. Pleiku), Công an phường Yên Thế… phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình, nhắc nhở, yêu cầu cơ sở kinh doanh phải có biện pháp triệt để bảo vệ môi trường, nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

“Ủy ban nhân dân phường đang tiến hành báo cáo UBND TP. Pleiku đề xuất không cấp phép và đăng ký môi trường đối với các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư. Đồng thời, tăng cường kiểm tra và có biện pháp di dời đến nơi khác phù hợp để tiếp tục hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo môi trường sống và sức khỏe cho người dân trên địa bàn”-bà Hòa nhấn mạnh.