Người dân Chư Sê phản đối trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm

Ngày 25/8, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận đã được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường giải cứu người mắc kẹt trong thang máy.

(GLO)- Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 5 xã thuộc thị xã An Khê (Song An, Cửu An, Thành An, Xuân An và Tú An) đã tập trung huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao các tiêu chí.