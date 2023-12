Phường Tây Sơn giành giải nhất Giải vô địch bóng chuyền nam thị xã An Khê

Chiều 3-12, Ban tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Giải vô địch bóng chuyền nam thị xã An Khê năm 2023 và trao giải cho các đội thi, vận động viên.

Giải vô địch bóng chuyền nam thị xã An Khê khởi tranh từ ngày 29-11 thu hút hơn 210 vận động viên (VĐV) thuộc 14 đội đến từ 11 xã, phường, liên cơ quan, Công an thị xã và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê. Các đội chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng sau.

Kết thúc giải, phường Tây Sơn giành giải nhất, liên cơ quan đạt giải nhì, đồng giải ba thuộc về phường An Bình và xã Cửu An. Ngoài ra, ban tổ chức trao giải phụ cho VĐV xuất sắc toàn diện cho VĐV Hà Mạnh Hùng (phường Tây Sơn).

Được biết, Giải vô địch bóng chuyền nam thị xã An Khê năm 2023 nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023).