Phú Thiện gặp mặt các chức sắc, chức việc nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024

Quang cảnh hội nghị gặp mặt các chức sắc, chức việc nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024. Ảnh: Vũ Chi

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện đã thông tin đến các đại biểu một số kết quả chính về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng mà huyện Phú Thiện đã đạt được trong năm 2024.

Đóng góp chung vào sự phát triển của huyện nhà, thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động cũng như các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các vị chức sắc, chức việc gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo huyện đã quan tâm tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024 và đề xuất kiến nghị tạo điều kiện cho các tín đồ tôn giáo tại địa phương sinh hoạt được thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện gửi lời chúc sức khỏe, đón Giáng sinh an lành đến toàn thể các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân; đồng thời trao tặng 56 suất quà cho các vị chức sắc, chức việc đạo Công giáo và đạo Tin lành tham dự hội nghị.