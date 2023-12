Phú Thiện: Bắt "nóng" đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp 402 triệu đồng

(GLO)- Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa truy bắt "nóng" đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp hơn 402 triệu đồng. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an khi khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Trước đó, vào 19 giờ ngày 2-12-2023, vợ chồng anh Đặng Văn Thu (SN 1972, trú tại thôn Thống Nhất, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) đi dự đám cưới về nhà thì tá hỏa khi thấy cửa chính và cửa phòng ngủ bị phá khóa, số tiền trên 402,4 triệu đồng được cất trong tủ gỗ phòng ngủ đã không cánh mà bay. Đây là số tiền anh Thu vừa rút từ ngân hàng về để trả tiền thu mua mía của người dân trong xã.

Tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Phú Thiện chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp nhanh chóng triển khai tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Trung tá Đặng Văn Đông-cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Phú Thiện-cho biết: Khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an xác định căn nhà của anh Thu là nhà xây cấp 4 kiên cố. Kẻ gian sử dụng thanh kim loại có sẵn tại khu vực sân nhà anh Thu để bẻ gãy ổ khóa cửa chính đột nhập vào nhà. Sau đó, kẻ gian tiếp tục bẻ gãy ổ khóa phòng ngủ và lục lọi, lấy toàn bộ số tiền cất trong tủ gỗ. "Khó khăn đặt ra là địa điểm xảy ra sự việc ở khu vực dân cư thưa thớt, ít người qua lại nên không có nhân chứng, không thu được dấu vân tay trên các bề mặt cửa và thanh kim loại. Qua trích xuất camera nhà anh Thu, chúng tôi phát hiện đối tượng trùm kín đầu, mặt, hình ảnh mờ, không nhận dạng được thủ phạm. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những căn cứ để chúng tôi tiến hành các bước tiếp theo để dựng được chân dung đối tượng”-Trung tá Đặng Văn Đông cho hay.

Quá trình rà soát, xác minh nhiều đối tượng, lực lượng Công an thấy nổi lên đối tượng Rmah Báo (SN 2008, trú tại thôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) có biểu hiện bất minh và đã triển khai lực lượng theo dõi. Đến chiều tối ngày 4-12, khi Rmah Báo tụ tập cùng một số thanh niên khác để sử dụng ma tuý tại thôn Sô Ma Hang A (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện), lực lượng Công an huyện đã siết chặt vòng vây. Công an ập vào bắt giữ quả tang 3 đối tượng gồm: Ksor Đanie (SN 1997, trú tại thôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng); Rcom DuLy (SN 2004, trú tại thôn Sô Ma Lơng B, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) và R’ô Du (SN 2001, trú tại thôn Bi Giông, xã Bờ Tó, huyện Ia Pa) đang có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, đối tượng Rmah Báo đã nhanh chân bỏ trốn.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ một số dụng cụ để sử dụng ma tuý và 8 ống nhựa bên trong có chất màu trắng dạng tinh thể (các đối tượng khai là ma tuý dạng đá do Rmah Báo cung cấp); tạm giữ trên người Ksor Đanie số tiền 4,2 triệu đồng, trên người R’ô Du số tiền 1 triệu đồng (các đối tượng khai được Rmah Báo cho).

Lúc này, lực lượng điều tra Công an huyện được chia làm 2 tổ: một tổ củng cố hồ sơ nhằm xử lý các đối tượng có liên quan đến ma tuý, một tổ tiếp tục truy bắt Rmah Báo đang lẩn trốn.

Đến sáng 5-12, qua quá trình truy vết đối tượng, khi có thông tin đối tượng Rmah Báo đang lẩn trốn tại xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa), tổ công tác lập tức cử 2 đồng chí gồm Trung tá Đặng Văn Đông và Trung uý Đặng Hữu Tài (Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Phú Thiện) nhanh chóng có mặt và phối hợp với Công an huyện Ia Pa để truy bắt.

Trưa cùng ngày, phát hiện Rmah Báo đang điều khiển xe môtô BKS 81B3-294.33 di chuyển trên tỉnh lộ 662, tổ công tác sử dụng xe môtô áp sát đối tượng. Biết bị lực lượng Công an truy đuổi, đối tượng bỏ xe, chạy ra khu vực cánh đồng để lẩn trốn thì bị lực lượng Công an đuổi theo, khống chế bắt giữ. Kiểm tra trên người và xe của Rmah Báo, lực lượng Công an phát hiện số tiền 53.060.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Rmah Báo khai nhận chính là thủ phạm vụ trộm nhà anh Đặng Văn Thu. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 2-12-2023, trong lúc đi bộ lang thang tại khu vực thôn Thống Nhất (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện), Báo quan sát thấy nhà anh Đặng Văn Thu đóng cửa, xung quanh không có ai nên dùng thanh sắt phá cửa, đột nhập trộm cắp. Sau khi thấy số tiền trong túi lấy trộm được ở tủ gỗ nhà anh Thu rất nhiều, Báo đã cho bố mẹ 4,5 triệu đồng, cho bạn 1 tập tiền mệnh giá 100.000 đồng (khoảng 10 triệu đồng) và mua ma túy cho bạn sử dụng, mua xe máy, quần áo mới. "Tôi nghiện ma túy được 2 năm rồi, không có tiền mua ma túy về sử dụng nên tôi đi ăn trộm”-Rmah Báo khai nhận.

Hiện Công an huyện Phú Thiện đang tạm giữ Rmah Báo và các đối tượng Ksor Đanie, Rcom DuLy, R’ô Du để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, khẩn trương xác minh, thu hồi tài sản để trả lại cho người bị hại.