Phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển các tổ liên kết sản xuất

(GLO)- Để nâng cao thu nhập cho gia đình và phát triển sản xuất ổn định, bền vững, thời gian qua, nhiều hội viên, phụ nữ là người dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn tham gia vào các tổ liên kết sản xuất tại thôn, làng.

Từ đó, thay đổi tư duy manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất của bà con, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ở khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc.

Giữ nghề truyền thống, có thêm thu nhập

Để giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, năm 2019, Hội LHPN xã Pờ Tó thành lập Tổ dệt thổ cẩm Bana ở thôn 5 với 10 thành viên; đến nay, số thành viên của tổ đã tăng gấp 3. Chị Đinh Như, Tổ trưởng Tổ dệt thổ cẩm, phấn khởi: Điều đáng ghi nhận là tổ dệt không chỉ thu hút các bà, các mẹ mà còn có sự tham gia ngày càng đông của những em gái. Được giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của dân tộc mình, ai cũng cảm thấy phấn khởi và tự hào.

CLB dệt thổ cẩm truyền thống Brưng tại làng KGiang (xã Tơ Tung). Ảnh: Duy Linh

Để quảng bá rộng rãi sản phẩm của tổ dệt, các thành viên trẻ tuổi đã năng động, sáng tạo quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Qua đó giới thiệu, lan tỏa những truyền thống văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đến với du khách trong và ngoài tỉnh, đồng thời giúp chị em có thêm thu nhập. Đầu ra khá ổn định càng tạo thêm động lực để các chị em không ngừng học hỏi, sáng tạo thêm nhiều mẫu hoa văn mới lạ, khiến sản phẩm thêm độc đáo, phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thành lập từ năm 2017, Tổ hội nghề dệt thổ cẩm ở xã Vĩnh Thịnh được nhiều người biết đến. Từ đó, điều kiện tiếp cận khách hàng của các nghệ nhân ở đây cũng tốt hơn. Chị Đinh Thị Hiền (làng Thạnh Quang, Tổ trưởng Tổ hội nghề dệt thổ cẩm xã Vĩnh Thịnh) cho biết: “Nhờ sự quan tâm của Nhà nước hỗ trợ thành lập tổ hội nghề nghiệp, tặng khung dệt, tập huấn dạy nghề…, nghề dệt thổ cẩm ở địa phương được bảo tồn và phát triển. Nhiều chị em trẻ đã biết dệt thổ cẩm, sản phẩm làm ra ngoài bán trong làng, còn bán cho khách du lịch, thậm chí có những nhà thiết kế thời trang ở Hà Nội cũng đặt mua hàng”.

Làng Hà Văn Trên (xã Canh Vinh) cũng được đầu tư để phục hồi nghề dệt thổ cẩm khá sớm. Từ năm 2014, làng đã được hỗ trợ 50 khung dệt nhỏ và 15 khung dệt lớn cùng với máy may, máy vắt sổ và bàn ủi để người dân có điều kiện tham gia nghề dệt thổ cẩm. Đến năm 2020, nhãn hiệu tập thể “Vải thổ cẩm Hà Văn Trên” được chứng nhận. Năm 2022, Tổ liên kết “Dệt thổ cẩm” của phụ nữ làng Hà Văn Trên được thành lập tiếp thêm động lực để chính quyền cùng người dân chung tay gìn giữ nét đẹp văn hóa.

Đẩy mạnh thành lập tổ hợp tác sản xuất

Hội LHPN tỉnh hiện có trên 616.800 hội viên, trong đó hơn 25% hội viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), chị em sinh sống chủ yếu ở khu vực phía Tây tỉnh. Ngoài việc vận động hội viên tham gia vào các tổ liên kết, tổ hợp tác nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, kết hợp với phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh còn vận động nhiều phụ nữ DTTS tham gia vào các tổ liên kết trồng bắp ngọt, sản xuất và tiêu thụ lúa, cà phê...

Tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê làng Roh (xã Lơ Pang) trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Ảnh: Viễn Khánh

Không chỉ dừng lại ở chỗ thu hút nhiều chị em tham gia, các tổ liên kết cũng ngày càng hoạt động hiệu quả. Tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê do Hội LHPN xã Lơ Pang triển khai là một trong số đó. Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN xã đã liên kết với HTX Nông nghiệp và Dịch vụ xã Lơ Pang hỗ trợ chị em sản xuất, tiêu thụ cà phê một cách bền vững. 4 năm qua, tổ liên kết đã thu hút hơn 150 phụ nữ DTTS ở các làng trên địa bàn tham gia vì nhiều lợi ích đem lại. Chị em không chỉ được hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây cà phê mà còn được mua phân bón trả chậm và hỗ trợ đầu ra theo giá thị trường.

Chị Avơi-thành viên Tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê làng Roh (xã Lơ Pang) nói: “Tham gia vào tổ liên kết sản xuất, tôi biết cách cắt cành, bón phân, tưới nước, thu hoạch cà phê sao cho hiệu quả và khoa học. Trước thì hay hái cà phê xanh, giờ khi nào cà phê chín đỏ tôi mới hái và phơi khô, khi nào giá cao thì tôi bán, giá thấp thì để lại”.

Ông Ngô Quang Tỵ-Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ xã Lơ Pang-cho biết: “Bên HTX cung cấp phân bón không tính lãi suất, tư vấn KHKT giúp bà con chăm sóc cà phê. Chúng tôi cũng thu mua cà phê theo giá thị trường để đảm bảo đầu ra chắc chắn cho bà con”.

Với việc đẩy mạnh thành lập các tổ liên kết, tổ hợp tác sản xuất trong phụ nữ vùng nông thôn, vùng DTTS không chỉ giúp nhiều chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp mà còn biết cách khai thác và phát huy các nghề truyền thống để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.