Phụ nữ Chư Pưh tiết kiệm để mua bảo hiểm y tế

Tại hội thảo lấy ý kiến người lao động (NLĐ) về chế độ BHXH một lần trong dự án Luật BHXH sửa đổi do Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức tại TP HCM ngày 11-8, nhiều ý kiến đã góp cái nhìn đa chiều về tình trạng nhận BHXH một lần, cho thấy vấn đề này tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo lao động xã hội.

(GLO)- Tối ngày 9 và 10-8, tại Hội trường tổ 3 và tổ 7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Diên Hồng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và diễn đàn “Công an phường lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023.