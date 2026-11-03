Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương đã đến dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ làng Kon Bông, xã Đak Rong.

Chi bộ làng Kon Bông hiện có 55 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bìa phải) dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông. Ảnh: Bình Dương

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bìa phải) dự sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông. Ảnh: Bình Dương

Trong tháng 10, Chi bộ đã tập trung củng cố tổ chức sau sáp nhập, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng; lãnh đạo nhân dân phát triển sản xuất, chăm lo đời sống, bảo vệ rừng và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Một trong những nội dung được quan tâm là phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững. Làng hiện có 350 hộ, trong đó có 13 hộ nghèo và 84 hộ cận nghèo.

Chi bộ đã lãnh đạo, vận động người dân chăm sóc cây trồng, phát triển chăn nuôi, triển khai trồng xen cây ca cao trên diện tích dự kiến 12 ha nhằm đa dạng hóa sản xuất, nâng cao thu nhập.

Trong tháng 11, Chi bộ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường quản lý đảng viên, vận động nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự; đồng thời chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông. Ảnh: Bình Dương

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ làng Kon Bông. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá: Chi bộ làng Kon Bông đã duy trì nền nếp, thực hiện nghiêm quy định về thời gian, quy trình và nội dung sinh hoạt; đồng thời đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng dân chủ, thực chất; thẳng thắn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Nội dung sinh hoạt cần tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với đời sống nhân dân, nhất là phát triển sinh kế, giảm nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy, đảng viên phải rõ người, rõ việc, gắn với tiến độ và kết quả cụ thể.

anh-8975.jpg
Đảng viên Chi bộ làng Kon Bông phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Bình Dương

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chi bộ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; vai trò của già làng, người có uy tín, Mặt trận và các đoàn thể trong vận động nhân dân; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”, đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở.

Đối với Đảng ủy xã Đak Rong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu tập trung quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và các nhiệm vụ năm 2026.

Riêng những chỉ tiêu khó đạt, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gắn với giảm nghèo bền vững.

anh.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Bình Dương

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng 10 xe đạp, 200 quyển sách và 200 bộ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Rong.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải hướng tới dữ liệu mở

Dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải hướng tới dữ liệu mở

Thời sự

(GLO)- Tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu (ĐB) Trần Kim Kha phân tích các vấn đề còn bất cập, đồng thời đề xuất những điều chỉnh cụ thể nhằm nâng cao tính minh bạch, khả thi và bảo vệ quyền lợi các chủ thể tham gia thị trường.

Cần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để bảo đảm tăng trưởng bền vững

Cần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để bảo đảm tăng trưởng bền vững

Tin tức

(GLO)- Đại biểu Phạm Ngọc Lâm cảnh báo tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam đang tăng nhanh, tiềm ẩn rủi ro đối với hệ thống tài chính, ngân hàng. Đại biểu đề nghị đa dạng hóa các kênh huy động vốn, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tin tức

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, đổi mới công nghệ; đồng thời hoàn thiện cơ chế ươm tạo và nâng cao trách nhiệm thực hiện chính sách, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được sử dụng đúng mục tiêu, mang lại hiệu quả thực chất.

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Đại biểu Siu Hương đề xuất làm rõ tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích công cộng

Tin tức

(GLO)- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung các tiêu chí đánh giá lợi ích công cộng của dự án, bảo đảm việc thu hồi đất bắt buộc có căn cứ rõ ràng, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Phường Diên Hồng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Phường Diên Hồng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Tin tức

(GLO) - Sáng 27-10, Thường trực Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường và các phòng, ban chuyên môn nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Đảm bảo yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số

Đảm bảo yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số

Tin tức

(GLO)- Chiều 26-10, thảo luận ở tổ về dự thảo Luật An ninh dữ liệu, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý theo mức độ rủi ro, làm rõ phạm vi điều chỉnh, giảm thủ tục chồng chéo, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Gia Lai tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do não mô cầu

Gia Lai tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do não mô cầu

Sức khỏe

(GLO)- Trước thông tin xuất hiện chùm ca bệnh do não mô cầu nhóm B tại trường học ở TP. Hồ Chí Minh trong tháng 10-2026, trong đó có ca tử vong, Sở Y tế Gia Lai yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Tin tức

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, quyết toán ngân sách

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, bổ sung cơ chế bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, tạm cấp ngân sách cho các khoản chi cấp bách, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Tin tức

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

null