Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Ia Pa ngày càng giàu đẹp, văn minh

(GLO)- Ngày 12-8, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Ia Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra phiên chính thức. Ðây là sự kiện chính trị quan trọng, mang dấu ấn đặc biệt sau khi sáp nhập 3 xã Ia Mrơn, Ia Trôk và Kim Tân thành xã Ia Pa.

Ông Rơ Chăm La Ny - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Để hiểu rõ hơn về những định hướng phát triển của xã Ia Pa trong chặng đường mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Rơ Chăm La Ny - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Pa.

Ông Rơ Chăm La Ny cho hay, nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều kết quả nổi bật, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Pa quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đưa Ia Pa ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

▪ Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đã đạt được thành tựu nổi bật nào, thưa ông?

- Nghị quyết đại hội đảng bộ các xã trước sáp nhập nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 20 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Đến nay, có 5 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết. Trong những kết quả đạt được, thành tựu về phát triển kinh tế là nổi bật nhất. Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn đạt 12.640 ha. Sản lượng lương thực cuối năm 2025 ước đạt 13.175 tấn. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng KHKT và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được quan tâm, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế. Năm 2024, xã triển khai 2 mô hình sản xuất giống lúa TBR97 và Đài Thơm 8 trên quy mô 40 ha với 22 hộ tham gia đạt chứng nhận VietGAP, năng suất đạt 8 tấn/ha. Toàn xã có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP gồm Ổi lê Hải Hưng, Trứng vịt Văn Bé và Sữa chua nếp cẩm Hoàng Hà. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân 5,3%/năm. Địa phương đã thực hiện 92 công trình đầu tư hạ tầng với tổng kinh phí 81,435 tỷ đồng. Trong đó, xã chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông. Đến nay, các công trình đã cơ bản thông suốt, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã, nâng cao đời sống người dân. Hệ thống đường giao thông do địa phương quản lý có 84% được cứng hóa. Tăng trưởng bình quân lĩnh vực thương mại - dịch vụ khoảng 9%/năm. Hiện tại, xã có hơn 290 hộ kinh doanh trong các lĩnh vực như: vật tư nông nghiệp, dịch vụ cưới hỏi, tạp hóa, quán ăn, giải khát… và 5 hợp tác xã; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 385 tỷ đồng/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã trong 5 năm qua đạt 16,039 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo được quan tâm, dự kiến đến cuối năm nay, toàn xã còn 263 hộ nghèo, chiếm 3,7%, giảm 567 hộ nghèo (tương ứng tỷ lệ giảm 8,33%) so với năm 2021. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Một góc trung tâm xã Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

▪ Với những kết quả đạt được, theo ông, đâu là những bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi rút ra nhiều bài học sâu sắc. Trong đó, yếu tố tiên quyết là phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất thực sự trong Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, giữ vai trò quyết định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; đảm bảo thực hiện đúng quy chế làm việc, giải quyết công việc theo thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và người đứng đầu; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu. Bên cạnh đó, phải thường xuyên củng cố, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc trong xã. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức, kỷ luật, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cuối cùng, hằng năm phải xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển KT-XH; tìm giải pháp phát huy nội lực, kịp thời tranh thủ sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tập trung chăm lo củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Người dân Ia Pa vui Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. Ảnh: Vũ Chi

▪ Sau sáp nhập, Ia Pa có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Vậy định hướng phát triển của xã đến năm 2030 là gì, thưa ông?

- Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá. Trong nhiệm vụ trọng tâm, đáng chú ý là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực về lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, trạm y tế, cụm công nghiệp để phát triển KT-XH theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng; tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết có hiệu quả những bức xúc về mặt xã hội; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 2 khâu đột phá được xác định gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ tốt; người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tập trung xây dựng chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, làng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, hoạt động có hiệu quả. Huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng khu trung tâm xã, đặc biệt ưu tiên các dự án nâng cấp và mở rộng đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước và điện lưới.

▪ Xin cảm ơn ông!