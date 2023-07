Hàng trăm gia đình nghèo ở các huyện miền núi Nghệ An đã có nhà mới từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp.

Đó là kết quả của chương trình vận động hỗ trợ xây nhà cho người nghèo do tỉnh Nghệ An phát động cách đây ít tháng và đã huy động được 512 tỉ đồng để xây mới dự kiến hơn 10.000 căn nhà cho dân. Mỗi gia đình nghèo, đang phải ở nhà tạm sẽ được xây dựng một căn nhà lắp ghép có diện tích gần 50 m2, trị giá 50 triệu đồng...

Nghệ An hiện có hơn 3,3 triệu người, có 76 xã đang nằm trong danh sách xã đặc biệt khó khăn với 15.300 hộ nghèo, trong đó phần lớn là đồng bào thiểu số ở các huyện miền núi.

Đến tận những nơi này mới thấy cuộc sống của người dân đang rất chật vật, khó khăn. Vật liệu xây dựng ở đây thường đắt gấp 2 - 3 lần so với miền xuôi vì chi phí vận chuyển quá lớn. Vì thế, nhiều gia đình nghèo không thể xây nhà, phải dựng lều lán bằng gỗ tạp, tre nứa để làm nơi trú ngụ. Với họ, một căn nhà bằng vật liệu lắp ghép kín gió, lợp mái tôn chống nóng là cả một giấc mơ.

Đến nay, dù chỉ mới 5 tháng sau khi tỉnh Nghệ An phát động, hàng trăm căn nhà đã xây dựng xong và đã bàn giao cho người dân. Chương trình an sinh rất nhân văn này đã giúp một số xã vùng biên xóa được 100% nhà tạm cho người dân, đồng nghĩa với việc gia đình nào cũng đã có chỗ ở khá tươm tất, an toàn.

"Nhờ chương trình này mà xã đã xóa hết nhà tạm cho dân. Người dân rất vui vì đã có chỗ an cư, không còn phải di cư sang Lào như trước đây nữa", ông Xồng Bá Dênh, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, một xã đặc biệt khó khăn ở H.Kỳ Sơn, không giấu được niềm vui khi chia sẻ với người viết.

Trong khi nguồn lực nhà nước có hạn, các chương trình an sinh chưa thể đáp ứng được nhu cầu xóa hết nhà tạm cho người dân thì việc kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ quan, người hảo tâm chung tay chia sẻ, đóng góp để xây nhà cho người nghèo là một cách làm rất thiết thực, thể hiện tinh thần nhường cơm, sẻ áo với người yếu thế.