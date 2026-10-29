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Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn, phát huy bộ di sản tư liệu Phật giáo tại chùa Thập Tháp

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Chiều 29-10, Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản tư liệu bộ Đại tạng kinh Gia Hưng và mộc bản ở chùa Thập Tháp.

Nhiệm vụ “Nghiên cứu giá trị và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy di sản tư liệu bộ Đại tạng kinh Gia Hưng và mộc bản ở chùa Thập Tháp, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định” (nay là tỉnh Gia Lai) do Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, TS. Nguyễn Tô Lan làm chủ nhiệm; với thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 10-2024 đến 10-2026).

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Quang cảnh hội nghị nghiệm thu. Ảnh: Trần Dung

Bộ di sản tư liệu Phật giáo hiện lưu giữ tại chùa Thập Tháp (tại phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai hiện nay) gồm bộ sách giấy chữ Hán Đại tạng kinh Gia Hưng và gần 900 tấm mộc bản Hán - Nôm. Đây là nguồn tài nguyên di sản vô giá, độc bản và mang tầm vóc quốc tế.

Việc thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng hồ sơ khoa học, quy chuẩn thống kê, biên mục và đánh giá chuẩn xác giá trị của 2 bộ tư liệu theo tiêu chuẩn quốc tế; đề xuất phương án bảo tồn bền vững và phát huy hiệu quả giá trị di sản.

Nhiệm vụ đã thực hiện 3 nội dung nghiên cứu lớn gồm: tổng quan về bộ Đại tạng kinh Gia Hưng và bộ mộc bản hiện lưu giữ tại chùa Thập Tháp; nghiên cứu giá trị bộ Đại tạng kinh Gia Hưng và bộ mộc bản hiện lưu giữ tại chùa Thập Tháp; đề xuất phương án bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Kết quả nghiên cứu tạo luận cứ khoa học then chốt để tỉnh xem xét đầu tư, lập hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu di sản quốc gia, tạo tiền đề chuyển hóa nguồn lực di sản thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

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Thành viên Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai đánh giá, góp ý cho nhiệm vụ. Ảnh: Trần Dung

Nhóm nghiên cứu đề xuất tỉnh xem xét đầu tư mở rộng toàn diện phạm vi nghiên cứu khối tư liệu Hán - Nôm tại chùa Thập Tháp ra ngoài giới hạn của Đại tạng kinh Gia Hưng và bộ mộc bản, bao gồm: hệ thống sách Hán - Nôm, văn khắc trên gỗ, tranh trên vải… nhằm hướng tới đề cử ghi danh vào hạng mục Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới (Memory of the World) của UNESCO.

Đồng thời, xây dựng chương trình số hóa chuẩn quốc tế cho bộ Đại tạng kinh Gia Hưng để kết nối và hòa nhập nguồn tư liệu Việt Nam vào mạng lưới dữ liệu Phật giáo toàn cầu.

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